Gui Khury acerta mais um giro de 900 graus e é bronze na Copa do Mundo de skate park

O brasileiro Gui Khury conquistou a medalha de bronze na etapa de Óstia da Copa do Mundo de skate park neste domingo, na Itália. Ele executou novamente um giro de 900 graus (duas voltas e meia em relação ao eixo do corpo) e terminou com 92.01 pontos. O ouro ficou com o espanhol Egoitz Bijueska (94.50) e a prata para o japonês Yuto Nagahara (92.30).

"Estou muito feliz. Realmente foi muito difícil, mas no final deu tudo certo. Terceirão com a bandeira do Brasil. Estou com muito orgulho. Muito orgulho de ser brasileiro também", afirmou Gui Khury, atual campeão mundial de Vertical, que pela primeira vez ficou no top 3 de um evento somando pontos na corrida olímpica.

Nas semifinais no sábado, o brasileiro foi o primeiro skatista a acertar um giro de 900 graus em uma competição do Park. O Brasil foi o país com mais representantes na final masculina. Além de Khury, Luiz Francisco terminou no sexto lugar, Pedro Carvalho foi o sétimo colocado e Luigi Cini ficou em oitavo.

Na final feminina, Isadora Pacheco foi a única representante brasileira e terminou na oitava colocação. Ela não completou a primeira volta, cravou 59.43 na segunda e, na terceira, conseguiu sua maior nota: 67.01. O título ficou com a japonesa Mizuho Hasegawa, com 93.34.