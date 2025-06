Goiás vence Volta Redonda e mantém tranquilidade na liderança da Série B

O Goiás venceu o Volta Redonda por 2 a 0, em partida realizada neste domingo, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha). Os gols do jogo foram marcados por Vitinho e Arthur Caíke.

Com o placar, o Goiás chegou aos 26 pontos e manteve a primeira colocação, dividindo o G-4 com Novorizontino, Cuiabá e Coritiba. O Volta Redonda, por sua vez, estacionou nos 10, na 15ª colocação, perto da zona de rebaixamento.

O time fluminense começou o jogo comandando as ações, mas o Goiás aproveitou melhor as oportunidades. Praticando bem as jogadas de contra-ataque, o time da casa abriu o placar aos 21 minutos, após uma bela finalização de Vitinho, que não deu chances ao goleiro Pedro Drosny. O Goiás precisou mudar ainda no começo do jogo, após um choque de cabeça de Lucas Ribeiro, que deixou o campo para a entrada de Gonzalo Freitas.

Ainda na primeira etapa, o Goiás chegou perto de ampliar o marcador. Aos 35, Welliton recebeu na área do Volta Redonda e finalizou colocado. A bola bateu na trave, e por pouco o time goiano não levou uma grande vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, os times começaram mais abertos, alternando chances de perigo logo nos primeiros minutos. Vitinho incomodou pelo Goiás, e Jhonny respondeu a favor do Volta Redonda. O veterano Anselmo Ramon também ficou perto de balançar as redes quando fez jogada individual aos 21, mas finalizou para fora.

O jogo esfriou e os times demoraram a criar perigo, mas, na reta final, o Goiás apareceu novamente no ataque. Aos 47, Anselmo Ramon chegou a passar pelo goleiro, mas Bruno Barra afastou. No minuto seguinte, Arthur Caíke balançou as redes, mas a arbitragem marcou impedimento na jogada. Entretanto, após análise do VAR, o gol foi confirmado.

O Goiás volta a campo no próximo sábado (14), para enfrentar o CRB, às 16h, no estádio Rei Pelé. Tentando se recuperar na tabela, o Volta Redonda joga apenas na terça-feira (17), diante do Avaí, às 19h30, no estádio Raulino de Oliveira.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 2 X 0 VOLTA REDONDA

GOIÁS - Tadeu; Diego Caito (Baldória), Lucas Ribeiro (Gonzalo Freitas), Luiz Felipe (Anthony) e Willean Lepo; Marcão, Juninho e Vitinho (Martín Benítez); Welliton Matheus (Esli Garcia), Anselmo Ramon e Pedrinho (Arthur Caíke). Técnico: Vagner Mancini.

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Jhonny (Wellington Silva), Gabriel Bahia (André Luiz), Gabriel Pinheiro (Bruno Barra), Lucas Adell e Sánchez; Pierre, Robinho (Matheus Lucas) e PK (Raí); MV e Heliardo (Mirandinha). Técnico: Rogério Corrêa.

GOLS - Vitinho, aos 21 minutos do primeiro tempo, e Arthur Caíke, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Caito e Gonzalo Freitas (GOI).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA - R$ 160.465,00.

PÚBLICO - 10.152 pagantes.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).