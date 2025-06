Goiás tenta disparar na liderança em dia de briga contra a zona de rebaixamento na Série B

O domingo da Série B do Campeonato Brasileiro vai pegar fogo em todo o território nacional. Os principais destaques do dia ficam por conta do Goiás, que tenta aumentar a vantagem na ponta da tabela, e a briga contra a zona de rebaixamento.

A emoção começa a partir das 16h, com um duelo de opostos no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, quando o Goiás recebe o Volta Redonda. Com 23 pontos e uma boa vantagem na liderança, o time da casa tenta disparar na ponta, enquanto o time fluminense, com 10, apenas um de vantagem para o Criciúma, primeiro time na zona de rebaixamento, tenta respirar na tabela.

Pouco mais tarde, às 18h, é a vez de Athletico-PR e Atlético-GO realizarem um duelo direto no meio da tabela. Com 14 pontos e tentando recuperação, os paranaenses visam encostar no G-4, enquanto o Atlético-GO, com 11, tenta se esquivar da zona da degola.

Fechando os jogos do dia, às 19h, Remo e Operário-PR se enfrentam no Mangueirão, em situações parecidas. Com 17 pontos, o time da casa acabou saindo do G-4 na última rodada e tenta recuperação, assim como os paranaenses, com 14, que visam voltar a brigar pelo acesso.

A rodada acaba na segunda-feira, quando a partir das 19h, Criciúma e Vila Nova jogam no Estádio Heriberto Hülse, e às 19h30, Amazonas e Athletic-MG batalham no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).

Confira os jogos da 11ª rodada da Série B:

DOMINGO

16h

Goiás x Volta Redonda

18h

Athletico x Atlético-GO

19h

Remo x Operário-PR

SEGUNDA-FEIRA

19h

Criciúma x Vila Nova

19h30

Amazonas x Athletic-MG