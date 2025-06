Astro da NBA marca presença em jogo de vôlei do Brasil no Maracanãzinho

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Astro da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, o grego Giannis Antetokounmpo marcou presença no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, na manhã de hoje (8). Ele acompanhou o duelo entre Brasil e Itália, pela Liga das Nações.

O que aconteceu

O jogador do Milwaukee Bucks apareceu no telão e foi aplaudido durante o jogo. Ele esteve acompanhado dos irmãos Thanasis, Kostas e Alex Antetokounmpo.

Antetokounmpo está no Brasil para a inauguração de uma quadra de basquete no Rio de Janeiro. O local, na Praça Claudio Coutinho, no Leblon, foi reformado e revitalizado pela casa de apostas Betano.

A quadra terá uma imagem do jogador do Bucks. Giannis vai deixar sua assinatura no local.