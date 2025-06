Gerson deve definir futuro após Mundial de Clubes com o Flamengo

O meio-campista Gerson tem nas mãos uma proposta para deixar o Flamengo. O jogador está nos planos do Zenit, da Rússia. No entanto, ele pretende se posicionar sobre a negociação apenas após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O Rubro-Negro estreia no dia 16 contra o Ésperance, da Tunísia.

Gerson já tem em mãos a proposta do clube russo, que está disposto a investir pesado no jogador. Prova disso é que o salário oferecido ao atleta é consideravelmente maior do que ele ganha atualmente.

A vontade do jogador vai prevalecer, e o Flamengo tem pouco a fazer. Isso porque o Zenit já sinalizou que vai pagar a multa rescisória, avaliada em 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões). Assim, cabe a Gerson definir o seu futuro.

Atualmente, Gerson está defendendo a Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e pretende se dedicar exclusivamente a isso para aproveitar a oportunidade dada pelo novo técnico, Carlo Ancelotti. O jogador foi titular no empate sem gols com o Equador, na quinta-feira.

O Flamengo está no Grupo D do Mundial, ao lado de Ésperance, Chelsea, da Inglaterra, e León, do México. O primeiro jogo acontecerá no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, às 22h (de Brasília).