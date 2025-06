Galvão Bueno se torna sócio da N Sports e projeta conteúdos exclusivos

A recém-empossada direção da N Sports anunciou que Galvão Bueno se tornou sócio do canal esportivo. O narrador chega para completar o quadro societário com a empresa de tecnologia Tellescom e a holding Ola Sports, reforçando seu foco em investir no mercado de transmissão esportiva multiplataforma.

"Estou muito feliz e empolgado em poder fazer parte da construção de um negócio dessa importância. É um verdadeiro privilégio estar ao lado de profissionais qualificados e de disciplinas diversas, o que, na minha visão, agrega ainda mais valor ao projeto. O melhor de tudo é que estamos todos unidos por uma paixão que nos move: criar algo grandioso e transformador. Vamos juntos produzir conteúdo de alta qualidade e multiplataforma, elevando cada vez mais o nível daquilo que entregamos ao nosso público", destaca Galvão Bueno.

Na N Sports, o agora sócio Galvão Bueno participará das decisões estratégicas e de conteúdo, qualificando a linha editorial, assim como no desenvolvimento de novos produtos. Galvão também atuará como conselheiro da atual gestão da Ola Sports, que ingressou este ano no mercado de mídia com a compra dos direitos de transmissão da Série B do futebol brasileiro.

Na atual fase da carreira, em que não tem vínculos exclusivos, Galvão pode ser visto comandando o programa Galvão e Amigos, da Bandeirantes, e narrando jogos da Copa do Brasil e do Brasileirão Série A no Prime Video. A agenda de trabalho em breve será complementada com projetos que já estão sendo estudados com a direção da N Sports.

"Com a N Sports, senti que havia uma oportunidade real de construir novos conteúdos de qualidade, sempre em sintonia com o que o público quer e espera de nós. Essa sintonia me deixou muito animado para explorar novos formatos e histórias", finaliza Galvão.