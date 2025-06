Galvão Bueno é anunciado como novo sócio e conselheiro de canal esportivo

O narrador Galvão Bueno continua ampliando seu repertório desde que voltou aos holofotes neste ano. Neste domingo, o comunicador anunciou em suas redes sociais que é o mais novo sócio e conselheiro de um canal esportivo transmitido no YouTube e em empresas de TV por assinatura.

A partir de agora, Galvão é um dos responsáveis pelo N Sports. O anúncio foi feito por ele próprio, pelo perfil oficial da emissora, e por outros sócios, como o humorista e empresário Antonio Tabet. O canal, que surgiu como plataforma de streaming em 2018, é gerenciada pela Ola Sports, que tem o ex-integrante do Porta dos Fundos como um dos donos.

Após se despedir das transmissões em 2022, ao fim da Copa do Mundo do Catar, Galvão havia se afastado do microfone para cuidar de projetos pessoais e, esporadicamente, compartilhar opiniões e bastidores com seus seguidores nas redes sociais.

Mas o ano de 2025 marcou o retorno de um dos maiores nomes da história da narração esportiva brasileira aos holofotes. Neste ano, ele foi contratado por duas gigantes da comunicação: na Band, comanda seu próprio programa "Galvão e Amigos", e, na Amazon Prime Video, voltou a fazer o que o consagrou: narrar partidas do Brasileirão.

Além das funções executivas, Galvão também terá conteúdos exclusivos na N Sports, que também integra a empresa de tecnologia Tellescom. "Estou muito feliz e empolgado em poder fazer parte da construção de um negócio dessa importância. É um verdadeiro privilégio estar ao lado de profissionais extremamente qualificados e de disciplinas diversas, o que na minha visão agrega ainda mais valor ao projeto", disse o narrador.

"O melhor de tudo é que estamos todos unidos por uma paixão que nos move: criar algo grandioso e transformador. Tenho a oportunidade de trazer também para perto pessoas de minha inteira confiança, como a minha CEO, Leticia Galvão Bueno, por exemplo. Vamos juntos produzir conteúdo de alta qualidade e multiplataforma, elevando cada vez mais o nível daquilo que entregamos ao nosso público", acrescentou.

Atualmente, dentre os direitos de transmissões possuídos pela empresa, o que mais se destaca é a Série B do Campeonato Brasileiro.