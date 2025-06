Galhardo marca, mas não evita derrota do Santa Cruz para o Ferroviário pela Série D

Fora de casa, o Santa Cruz foi derrotado pelo Ferroviário por 3 a 1 neste domingo, em duelo válido pela oitava rodada do Grupo 3 da Série D do Brasileirão. Thiago Galhardo marcou para o time de Recife. Ciel (2) e João Neto garantiram a virada dos mandantes no Estádio Presidente Vargas-CE.

Apesar da derrota, o Santa Cruz se manteve na liderança da chave, com 19 pontos, três a mais que o Central, vice-líder. Com a vitória, o Ferroviário entrou no G4 do grupo. Na quarta posição, os cearenses possuem 12 pontos conquistados.

Ambas as equipes voltam a jogar no próximo domingo, pela nona rodada da fase de grupos da Série D. O Santa Cruz recebe o Sousa, no Estádio do Arruda, às 17h (de Brasília), enquanto o Ferroviário viaja para enfrentar o América-RN, na Arena das Dunas, às 16h.

Os gols do jogo

O Santa Cruz inaugurou o marcador com 13 minutos de jogo. Ailton Santos afastou mal e Thiago Galhardo dominou. De longe, o atacante bateu rasteiro na bochecha do gol, sem chances para o goleiro João Vitor.

Dois minutos depois, o Ferroviário empatou. Felipe Cruz recebeu pelo meio do campo de ataque e enfiou a bola para Ciel, que conduziu e bateu cruzado para deixar tudo igual.

Aos 28 minutos do segundo tempo, Thiago Pulga recebeu dentro da área, fez a parede e deixou para Ciel, que finalizou rasteiro da entrada da área, para sacramentar a virada dos cearenses.

Já aos 45 da etapa complementar, Matheus Xavier carregou e tocou na esquerda para João Neto, que chutou de esquerda para garantir o triunfo do Ferroviário.

Confira outros resultados da Serie D neste domingo:

Goianésia 2 x 2 Mixto



Maranhão-MA 1 x 1 Iguatu



Sergipe 4 x 1 Barcelona-BA



Azuriz 1 x 3 São José



Brasil de Pelotas 1 x 0 Joinville



Central 1 x 0 Treze



Jequié 0 x 0 Penedense



Maracanã 2 x 3 Imperatriz