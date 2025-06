'Foi a melhor partida de Grand Slam que joguei na minha carreira', celebra Alcaraz

Carlos Alcaraz se tornou neste domingo apenas o nono tenista da Era Aberta do tênis, iniciada em 1968, a vencer uma final de Grand Slam após estar com uma desvantagem de dois sets no placar. Não por acaso, o espanhol celebrou o bicampeonato de Roland Garros e classificou sua performance como a melhor partida que já fez num torneio deste nível.

"Vou colocar esta partida em primeiro lugar. Esta partida é a primeira em que consegui virar o placar depois de estar perdendo por 2 a 0. Não havia ocasião melhor do que a final de Roland Garros contra o número 1 do mundo, Jannik. Foi o lugar perfeito para virar o placar depois de estar perdendo por 2 sets a 0. Acho que foi a melhor partida de Grand Slam que joguei na minha carreira. Estou muito orgulhoso e feliz por isso ter acontecido", celebrou o espanhol.

A vitória foi épica não apenas pela vitória por 3 a 2 sobre o italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo. A partida marcou a final mais longa da história em Paris. E contou com ampla participação da torcida, a maior parte em favor do espanhol de 22 anos durante boa parte do confronto.

"Vocês foram incríveis. Vocês foram loucos por mim. Quero dizer, eu simplesmente não consigo agradecer o suficiente por todo o apoio durante toda a semana, pelo jogo de hoje. Vocês foram realmente muito importantes. Vocês estão no meu coração e sempre estarão no meu coração. Então, obrigado. Muito obrigado, Paris. E até o ano que vem."

Alcaraz não deixou de reconhecer o grande desempenho de Sinner até os últimos pontos do quinto set. "Sei o quanto você quer este torneio. Você será campeão não apenas uma vez, mas muitas e muitas vezes. É um privilégio estar na quadra com você em todos os torneios e escrever esta história com você."

Sinner, por sua vez, devolveu palavras elogiosas ao rival espanhol e admitiu que precisará de um bom tempo para processar a derrota. "Estou muito feliz por você, você merece, então parabéns", comentou o italiano de 23 anos. "É um grande troféu, então não vou conseguir dormir bem esta noite, mas tudo bem."

O líder do ranking teve três match points para sacramentar o título ainda no quarto set. Chegou a sacar para o jogo, sem sucesso. Ao fim do jogo, ele exaltou sua postura mental após desperdiçar as preciosas chances na final.

"Enquanto você ainda está jogando, você não pensa nas chances que teve. Tentei apagar tudo. Em cada set dos Slams, você tenta começar do zero novamente. É claro que fiquei desapontado com o quarto set. Match points. Sacando para o jogo. Mas, novamente, mantive minha concentração mental. Não dei nenhum ponto de graça para ele", afirmou.