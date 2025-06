Fluminense disputará jogo-treino antes de estreia no Mundial

O Fluminense já realizou seu primeiro treino nos Estados Unidos, onde desembarcou no sábado para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O Tricolor vem tentando se adaptar o mais rapidamente antes da estreia, marcada para o dia 17, contra o Borussia Dortmund.

Dentro do planejamento estabelecido pela diretoria e que contou com a aprovação da comissão técnica, liderada por Renato Gaúcho, o clube vai realizar um jogo-treino antes da estreia.

POV: do vestiário ao gramado na University of South Carolina nossa casa nos EUA! ???? pic.twitter.com/1m0adpyxNg ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 8, 2025

O jogo-treino será realizado nesta quarta-feira desta semana, contra uma equipe local, o Charleston Battery. A ideia dos tricolores é contar com o apoio da torcida norte-americana.

O Fluminense está no Grupo F do torneio. Além do Borussia Dortmund, o Tricolor Carioca medirá forças com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e com o Ulsan HD, da Coreia do Sul.

A estreia contra o time alemão acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, às 13h (de Brasília).