Ex-UFC é internado em estado crítico com pneumonia e infecção grave

O ex-lutador Ben Askren, de 40 anos, está hospitalizado em estado crítico após ser diagnosticado com pneumonia severa e uma infecção grave por estafilococos. A informação foi confirmada por sua esposa, Amy Askren, em comunicado publicado nas redes sociais no último sábado (7). Segundo ela, o quadro se desenvolveu de forma repentina e o ex-campeão encontra-se atualmente "incapaz de responder a qualquer coisa".

A notícia da internação gerou forte comoção entre atletas, fãs e membros da comunidade do MMA e do wrestling. O treinador e comentarista Pat Mineo foi um dos primeiros a divulgar publicamente o estado de saúde do norte-americano, pedindo orações e apoio. "Ele está lutando contra uma pneumonia severa e uma infecção por estafilococos. Orações são necessárias", escreveu em seu perfil na rede social X (antigo Twitter). Nomes como Chael Sonnen, Henry Cejudo, Chris Weidman e outros também manifestaram solidariedade.

Amy recorreu às redes sociais para compartilhar a situação delicada vivida pela família. Em um comunicado comovente, relatou que o marido foi internado após um agravamento súbito de seu estado de saúde.

"Talvez você tenha ouvido que meu marido Ben está passando por algo. Ele desenvolveu uma pneumonia grave que surgiu de maneira muito repentina. Atualmente, ele está no hospital e incapaz de responder a qualquer coisa no momento. Agradecemos todas as orações por cura e por paz. Estamos tentando manter a vida o mais normal possível para nossos filhos neste momento e fazendo o nosso melhor para apoiá-los com sensibilidade, então pedimos, por favor, que evitem comentar sobre isso com eles por enquanto", publicou a esposa de Askren.

Carreira

Reconhecido por sua trajetória vitoriosa no Bellator e no ONE Championship, Askren também teve passagem marcante pelo UFC, onde enfrentou adversários como Robbie Lawler, Jorge Masvidal e Demian Maia. Desde sua aposentadoria do MMA em 2019, manteve-se ativo como treinador, comentarista e figura influente na comunidade das lutas, além de integrar um podcast ao lado de Daniel Cormier.

I had this two weeks ago and I couldn't stand up on my own. Praying for Ben Askren. A wrestling icon. pic.twitter.com/Jl4hasWCh8

- Dylan Palacio (@greentoepalacio) June 8, 2025

