Equipe brasileira vence regata na 'Fórmula 1 do mar' pela primeira vez

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Estreante na SailGP, a "Fórmula 1 do mar", a equipe brasileira venceu uma regata pela primeira vez. O triunfo aconteceu na primeira corrida de hoje (8), em Nova Iorque, nos Estados Unidos — Espanha, em segundo, e França, em terceiro, completaram o pódio.

A Mubadala Brazil SailGP Team tem como capitã a bicampeã olímpica Martine Grael, primeira mulher a liderar um time na liga.

Foi um dia inesquecível para nossa equipe. Velejamos bem, com boas decisões táticas, comunicação afiada e muita concentração. A vitória na primeira corrida de domingo mostra que estamos no caminho certo. É um grande impulso para nós e para o esporte no Brasil Martine Grael

A etapa nova-iorquina foi a sexta do calendário de 2025 do SailGP. Ontem (7), o Brasil ficou na 9ª colocação na corrida de abertura, em segundo lugar na disputa seguinte e em quinto na terceira. Já hoje, após a vitória, a equipe verde e amarela ficou em quarto lugar e, posteriormente, em oitavo.

Com os resultados, o Brasil alcançou a 4ª colocação na etapa, com 34 pontos, a melhor pontuação e colocação até aqui na temporada — superando os 24 pontos conquistados na fase anterior, em São Francisco.

As próximas regatas do campeonato vão acontecer em Portsmouth, na Inglaterra, entre os dias 19 e 20 de julho. Será a primeira vez que o SailGP desembarca no local.

O torneio reúne 12 equipes nacionais competindo em catamarãs idênticos de 50 pés, que alcançam velocidades que podem ultrapassar os 100Km/h. O campeonato anual acontece em diversos pontos turísticos espalhados pelo mundo.

O SailGP passaria pelo Rio de Janeiro em maio, mas a etapa foi cancelada após um acidente com o da Austrália durante a disputa em São Francisco. O episódio fez com que a organização do torneio enviasse as embarcações a um estaleiro.