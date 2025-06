Enquete: torcida do Santos se divide sobre possível venda de Soteldo ao Fluminense

O Santos recebeu na última sexta-feira uma oferta do Fluminense pelo atacante Yeferson Soteldo. O Tricolor Carioca busca reforçar seu elenco para o Mundial de Clubes, mas encontra resistência do Peixe.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, a torcida santista se dividiu em relação ao assunto. Enquanto 54,47% dos torcedores votaram contra a venda, outros 45,53% acreditam que o jogador deve sair.

A ideia do Fluminense é reforçar o seu elenco para o Mundial, que começa no dia 14 de junho. O Tricolor estreia no dia 17, contra o Borussia Dortmund, da Alemanha.

Torcedores do Santos se dividem quanto à possível venda de Soteldo ao Fluminense. (Foto: Reprodução / Gazeta Esportiva)

No entanto, o clube carioca encontra dificuldade na negociação. O Santos não deseja se desfazer do venezuelano, titular na equipe de Cleber Xavier.

Soteldo está na sua terceira passagem pelo Santos. O venezuelano chegou ao clube em 2019 e caiu nas graças da torcida. Em 2021, partiu para o Toronto, do Canadá. Depois, passou pelo Tigres, do México, antes de voltar ao Peixe em meados de 2022.

Já em 2024, após o rebaixamento do Alvinegro Praiano para a Série B do Campeonato Brasileiro, o meia-atacante foi emprestado para o Grêmio, movimentação que irritou parte dos fãs santistas. No começo deste ano, então, ele voltou à Vila Belmiro.

Atualmente, Soteldo ficou de fora dos últimos jogos do Santos por conta de uma lesão muscular. Nesta temporada, soma 17 partidas e duas assistências pelo Santos.