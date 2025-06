Empresário revela que Movsar Evloev mantém a paciência e segue na corrida pelo cinturão

Apesar de ostentar um cartel invicto de 19 vitórias no MMA, com nove delas dentro do octógono, Movsar Evloev ainda não figura como desafiante oficial ao cinturão peso-pena (66 kg) do UFC. Esse cenário, que chega a surpreender especialistas e fãs, não abala a determinação do russo, que segue disposto a percorrer o caminho necessário para comprovar que é o legítimo número 1 da categoria.

A ausência do lutador como próximo oponente do campeão Alexander Volkanovski foi motivo de surpresa até para o próprio detentor do cinturão. O australiano admitiu esperar enfrentar Evloev na próxima defesa, enquanto o atleta já expressou nas redes sociais sua insatisfação com a demora em receber a tão esperada oportunidade.

Em entrevista ao 'MMA Junkie', Ali Abdelaziz, empresário do russo, destacou a paciência e a mentalidade do seu cliente, fazendo comparações com outros atletas que precisaram enfrentar longas jornadas até alcançar o topo, como Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev e Kamaru Usman - todos eles também gerenciados por Abdelaziz e campeões em suas divisões.

"O UFC, metade quer que ele tenha a chance pelo título. A outra metade... Enfim, se o Movsar precisar ganhar mais uma, ele disse que o Khabib fez isso, o Islam fez isso, o Kamaru fez isso, o Belal fez isso. Se ele precisar ganhar mais uma e estar numa sequência de 10 vitórias, ele vai fazer", declarou o empresário, que complementou:

"Se ele sair para a próxima luta e vencer - ele ainda não tem luta oficial - mas ele merece lutar pelo título. Mas no fim das contas, vamos seguir o sistema. Ele disse isso: 'Se eu sou o melhor do mundo, e se eu perder antes de chegar ao título, então não sou o melhor do mundo.' É a mesma coisa que o Khabib me disse, que o Islam me disse, que o Kamaru me disse. Esses caras têm a mesma mentalidade, eles percorrem um longo caminho".

Possível próximo desafio

Nos bastidores, especula-se um confronto contra Aaron Pico, destaque do Bellator e recém-contratado pelo Ultimate, embora nada tenha sido confirmado até o momento. Evloev vem de vitórias importantes sobre Diego Lopes, Arnold Allen e Aljamain Sterling - ex-campeão que enfrentou no UFC 310. A expectativa está voltada para seu próximo compromisso no octógono, que pode ser decisivo para garantir o tão aguardado duelo pelo cinturão.

