Em má fase, Santos é o time que menos finaliza no gol no Brasileirão

O ano do Santos não é bom. A equipe se despediu precocemente da Copa do Brasil e vive situação complicada no Campeonato Brasileiro. Na liga nacional, inclusive, o Peixe é o time que menos finaliza no gol.

De acordo com dados do Sofascore, o Santos possui média de apenas 2.6 chutes no alvo por jogo. O número é inferior aos de Juventude e Sport, abaixo do Alvinegro Praiano na tabela.

O problema, entretanto, não parece estar atrelado à criação e sim à pontaria. Isso porque o Santos está entre os dez times que mais concluem jogadas no Brasileirão, com média de 12.7 finalizações por partida. Na derrota para o Botafogo, por exemplo, a equipe acumulou 17 chutes.

A atividade completa do Peixão no treino deste sábado. ?? pic.twitter.com/OYI6kTcvca ? Santos FC (@SantosFC) June 7, 2025

Além disso, o Peixe tem o segundo pior ataque do Brasileirão, ao lado do Juventude, com apenas oito gols marcados. O Sport, com cinco tentos, é o pior no quesito.

O Santos está na zona de rebaixamento da competição. A equipe ocupa a 18ª colocação, com apenas oito pontos, dois a menos que o primeiro time fora do Z4.

O time praiano volta a campo nesta quinta-feira, quando visita o Fortaleza, no Castelão, pela 12ª rodada. A bola rola para o duelo a partir das 19h30 (de Brasília).