Em final histórica, Alcaraz vence Sinner e ganha o bi de Roland Garros

Após uma verdadeira batalha de tênis, o espanhol Carlos Alcaraz é o grande campeão da chave simples masculina de Roland Garros em 2025! Neste domingo, o atual número dois do mundo derrotou na grande final o número um, o italiano Jannik Sinner, por 3 sets a 2, com parciais 4/6, 6/7, 6/4, 7/6 e 7/6. A partida, que durou cinco horas e 29 minutos, foi realizada no tradicional saibro da quadra parisiense de Philippe-Chatrier.

A decisão foi uma verdadeira batalha entre os tenistas. Após perder os dois primeiros sets, Alcaraz venceu o terceiro e salvou três match-points de Sinner no quarto. O espanhol conseguiu levar a partida ao set desempate e trouxe a torcida em Paris ao seu favor. No set decisivo, decidido no super tie-break, Alcaraz venceu por 10 a 2 e conseguiu a defesa do título.

Além disso, a final deste ano foi a mais longa da história de Roland Garros, com 5 horas e 29 minutos. Antes, a marca era da decisão de 1992, entre Mats Wilander e Guillermo Vilas, que durou 4 horas e 42 minutos.

Agora, Alcaraz é o atual bicampeão de Roland Garros (2024 e 2025). Antes, o espanhol havia ganhado outros três Grand Slams: Dois Wimbledon (2023 e 2024), além de um US Open (2022).

Agora a dupla se prepara para a temporada de grama. A partir de 30 de julho, terá início o torneio de Wimbledon, na Inglaterra, o terceiro Grand Slam do ano. Já foram realizados o Australian Open (janeiro) e Roland Garros (junho) em 2025.

O Jogo

Primeiro set (Uma hora e dois minutos)

O primeiro set começou equilibrado. No primeiro game já conseguia se ver que seria um confronto muito intenso entre os tenistas. Alcaraz conseguiu a primeira quebra de serviço do jogo e liderou por 3 a 2. Entretanto, Sinner reagiu com dois breaks e venceu o primeiro set por 6 a 4.

Em determinado momento, Alcaraz pediu atendimento médico após reclamar que algo estaria dentro de seu olho. O espanhol recebeu um colírio e voltou normalmente ao jogo.

Segundo set (Uma hora e oito minutos)

No segundo set, Sinner começou com muita autoridade. O italiano quebrou o serviço do espanhol e rapidamente abriu 4 a 1. Entretanto, Alcaraz conseguiu reagir, teve um break ao seu favor e empatou em 5 a 5. Depois, cada tenista confirmou seu saque e o set foi ao tie-break. Alcaraz cometeu alguns erros e Sinner venceu por 7 a 4.

Terceiro set (50 minutos)

Carlos Alcaraz reagiu no terceiro set. Após conseguir duas quebras, o espanhol abriu 5 a 2 e encaminhou a vitória. Sinner diminuiu para 5 a 4, mas Alcaraz realizou mais um break e fechou por 6 a 4. O italiano, atual número um do mundo, não havia perdido um set em Roland Garros até então.

Quarto set (Uma hora e oito minutos)

O quarto set envolveu muita tensão. Alcaraz começou melhor, impondo um jogo mais físico. Sinner parceria desgastado, mas conseguiu uma grande quebra de saque. O italiano abriu 5 a 3 e teve três match-points, salvos pelo espanhol de forma espetacular. Em seguida, Sinner sacou para o título, mas sofreu o break por Alcaraz, que igualou o set por 5 a 5, levando a torcida na quadra Philippe-Chatrier à loucura.

O espanhol aproveitou o embalo e venceu o game seguinte para liderar por 6 a 5. Porém, Sinner acordou e levou a partida ao tie-break. Após começar perdendo por 2 a 0, Alcaraz mais uma vez deu uma demonstração de resiliência e venceu por 7 a 3.

Quinto set (Uma hora e 19 minutos)

Alcaraz começou o último set quebrando o serviço de Sinner. Em seguida, os tenistas foram confirmando seus serviços, até que o espanhol abriu 4 a 2. O italiano reagiu, mas Alcaraz se manteve à frente e fez o 5 a 3.

O espanhol poderia fechar o título com seu serviço, mas perdeu a oportunidade e viu Sinner empatar em 5 a 5. Ambos confirmaram seus serviços e o título de Roland Garros foi decidido no Super tie-break (que vai até dez). Com uma performance incrível, Alcaraz chegou a abrir 7 a 0. Por fim, o atual bicampeão venceu por 10 a 2.