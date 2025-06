Em fim de contrato, atacante é liberado de treinos e não fica no Corinthians

Atacante formado nas categorias de base do Corinthians, Giovane não permanecerá na equipe. O jovem de 21 anos foi liberado dos treinos para resolver seu futuro, uma vez que não renovará com o Timão.

Desse modo, Giovane não fará mais parte dos treinos da equipe no CT Dr. Joaquim Grava. O contrato do atacante se encerra no próximo dia 31 de julho, mas a diretoria aproveitou a pausa no calendário para resolver a situação e liberar o jogador antecipadamente.

Giovane e seu staff chegaram a receber uma proposta de renovação do Corinthians, mas as partes não chegaram a um acordo. Em função disso, o atleta passou a ganhar menos oportunidades e perdeu espaço, especialmente com a comissão técnica de Ramón Díaz, demitida em abril deste ano.

Foi justamente o treinador argentino que afastou o atleta pela primeira vez em meio ao impasse para a renovação contratual. Ramón Díaz 'escanteou' o jogador na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, em meados de outubro.

"Giovane não quer renovar seu contrato com o Corinthians. Fizemos a proposta e ele não quer renovar. Creio que o jogador precisa ser agradecido ao clube. Ou renova ou não vai jogar. Queremos atletas comprometidos com clube, que sejam agradecidos. Enquanto não renovar, não vai jogar", disse o ex-treinador do Timão no dia 25 de outubro.

O atacante só voltou a entrar em campo quatro meses após a declaração de Ramón. Ele saiu do banco de reservas e deu a assistência para o gol de Alex Santana na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, pela terceira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Giovane, então, foi relacionado para o primeiro Derby da temporada contra o Palmeiras, mas não foi utilizado por Ramón. Em seguida, ficou fora dos jogos por aproximadamente dois meses, sem sequer ficar no banco. Sua última aparição foi no dia 02 de abril.

Na ocasião, o jovem entrou no intervalo no duelo contra o Huracán-ARG, ainda na primeira rodada da Copa Sul-Americana. No entanto, não conseguiu ajudar muito o Corinthians, que foi derrotado pelo time argentino em plena Neo Química Arena.

De lá para cá, Giovane não atuou mais com a camisa do Corinthians e vê sua passagem pelo clube próxima do fim. Liberado dos treinos, o atacante deve definir seu futuro em breve. Ele está livre desde janeiro para assinar pré-contrato com qualquer equipe.

Giovane foi revelado nas categorias de base do Corinthians e fez sua estreia no profissional em 2023. O garoto nunca chegou a se firmar no time de cima, mas teve seu nome valorizado com as convocações para a Seleção Brasileira sub-20. Ao todo, são 47 jogos no profissional alvinegro, com três gols e uma assistência.