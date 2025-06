Diretor de seleções da CBF sobre Gerson na Rússia: 'Você não é provado'

O diretor de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rodrigo Caetano, avaliou a possível ida do meio-campista Gerson, do Flamengo , ao Zenit, da Rússia. O dirigente usou o exemplo de Luiz Henrique, ex-Botafogo, e ponderou o calendário como um possível prejuízo.

"Um exemplo é o Luiz Henrique. Ele permaneceu na nossa lista porque foi muito bem conosco. É uma disputa de posição e de momento ? e o que muitas vezes atrapalha é justamente o fato de o atleta jogar menos em determinados períodos. Se você observar, entre a saída do Luiz Henrique, depois da Libertadores e do Mundial, até a primeira partida que convocamos, em março, ele me parece ter jogado apenas três ou quatro partidas, sendo duas delas amistosos. Esse período de inatividade acaba trazendo prejuízo. E, quando você convoca outro atleta na data Fifa que eventualmente passa a ocupar aquele espaço, vira uma disputa", disse Caetano ao SporTV.

O diretor de seleções da CBF deixou claro que a falta da disputa de competições internacionais como Champions League ou Europa League também pode pesar contra uma possível convocação.

"Agora, o fato de não jogar em torneios internacionais, quer dizer, não é que a gente não observe. E aí você vai para uma liga que, naquela posição específica, você não é provado. Ainda assim, há atletas que sempre estiveram na nossa lista, mesmo atuando em ligas que, claro, não são as principais. Mas tudo depende. Você analisa quantos jogos o jogador fez em um período de três ou quatro meses entre uma convocação e outra, e compara com quem está disputando a Champions League ou a Liga Europa ? é a competição natural", finalizou.

Trabalho intenso! ??? A Seleção Brasileira segue firme na preparação para o confronto contra o Paraguai. Dentro e fora de campo, o foco é total para chegarmos prontos e fortes! Vamos com tudo! ?? ?Rafael Ribeiro/CBF#ThisIsBrasil #SeleçãoBrasileira pic.twitter.com/2f4AElJ7TM ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 8, 2025

Situação de Gerson

Gerson tem nas mãos uma proposta para deixar o Flamengo feita pelo Zenit, da Rússia. No entanto, ele pretende se posicionar sobre a negociação apenas após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O Rubro-Negro estreia no dia 16 contra o Ésperance, da Tunísia.

A vontade do jogador vai prevalecer, e o Flamengo tem pouco a fazer. Isso porque o Zenit já sinalizou que vai pagar a multa rescisória, avaliada em 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões). Assim, cabe a Gerson definir o seu futuro.

Atualmente, Gerson está defendendo a Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e pretende se dedicar exclusivamente a isso para aproveitar a oportunidade dada pelo novo técnico, Carlo Ancelotti. O jogador foi titular no empate sem gols com o Equador, na quinta-feira.

O Brasil volta aos gramados nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, diante do Paraguai, pela 16ª rodada das Eliminatórias.