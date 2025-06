Dana White banca luta entre Jones e Aspinall e fecha a porta para Ngannou

Durante a coletiva pós-evento do UFC 316, no último sábado (7), Dana White voltou a se pronunciar sobre a indefinição na divisão dos pesos-pesados. Em meio às especulações e trocas de mensagens entre Jon Jones e Tom Aspinall nas redes sociais, o presidente do UFC garantiu que o duelo entre os dois segue nos planos da organização - e que o campeão linear já aceitou, verbalmente, encarar o detentor do cinturão interino.

Apesar da movimentação pública nas redes e das provocações recentes entre os atletas, White minimizou a repercussão digital e reiterou que o combate está encaminhado. Segundo ele, a burocracia contratual ainda está em andamento, mas o acerto verbal já é suficiente para manter o otimismo quanto à concretização do confronto.

"Jon Jones aceitou fazer a luta. Ele recebeu a proposta e aceitou. Vocês têm me ouvido dizer isso há muito tempo: eu garanto que essa luta vai acontecer. Sei que tem muita coisa rolando no Instagram e em outros lugares, mas sim, Jon vai lutar com Tom. É a luta do Aspinall. Estamos falando com esse garoto há muito tempo. É o momento dele", afirmou o dirigente.

Nos últimos dias, o campeão dos pesados deu a entender que poderia abrir mão do título, ao mesmo tempo em que manifestou interesse em uma possível superluta contra Francis Ngannou. Dana, no entanto, descartou a possibilidade de reencontro com o camaronês, atualmente fora do quadro de atletas do Ultimate.

"Não tenho Ngannou sob contrato, e o Aspinall é o cara. Provavelmente não", disse, ao ser questionado sobre uma eventual reaproximação com o ex-campeão.

Petição ironizada

O mandatário também comentou, com bom humor, a petição online que reúne milhares de assinaturas pedindo que o UFC retire o cinturão de Jones e reconheça Aspinall como campeão absoluto da divisão. "Todo ser humano da Terra me mandou aquela petição por mensagem. Eu vi. São 130 mil pessoas, mas temos 400 milhões de fãs no mundo. É meio ridículo."

Sem confirmar datas ou local, White revelou que o norte-americano já retornou de viagem - após um período de treinos na Tailândia - e que a situação deverá ser definida nos próximos dias. Apesar do cenário de incerteza e das idas e vindas nas declarações públicas, ele segue confiante de que a unificação do cinturão dos pesados está a caminho.

