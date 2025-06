Da Croácia à Arábia: Palmeiras vê brilho de crias e deve fazer dinheiro

O Palmeiras tem quatro jogadores criados na Academia de Futebol que retornam de empréstimo agora no meio do ano. E o clube pode fazer um bom dinheiro.

Veja a situação de cada jogador

Gabriel Vareta (Al Fahya-ARA)

Gabriel Vareta em ação pelo Al Fayah, da Arábia Saudita Imagem: Reproducão

O zagueiro de 20 anos foi emprestado em janeiro ao Al Fahya, da Arábia Saudita, e jogou ao lado de Smalling (ex-Manchester United).

Com um bom desempenho em 12 jogos (oito como titular), ele tem clubes interessados para permanecer por lá ou para se transferir para o futebol europeu.

Pedro Lima (NK Osijek-CRO)

Pedro Lima teve uma boa passagem pelo futebol croata Imagem: Reprodução

O meio-campista de 22 anos passou pelo futebol croata e ganhou rodagem: 34 jogos em 2024/25 na Croácia com três gols marcados. Antes disso, teve uma passagem pelo time sub-21 do Norwich, da Inglaterra.

O atleta tem interesse de clubes da Série A e B no futebol brasileiro, mas a prioridade é seguir no futebol europeu. A concorrência no elenco alviverde também não facilita a vida do jovem.

Garcia (Nacional-POR)

Lateral-direito Gustavo Garcia, em ação pelo Nacional-POR Imagem: Reprodução/Instagram/@g.garcia

O lateral direito de 23 anos foi titular absoluto do Nacional e tem chances de ficar no Palmeiras. Mayke e Marcos Rocha só têm contrato até o fim desta temporada e haverá uma lacuna na lateral direita.

Se Garcia não permanecer no Palmeiras, o clube receberá um bom valor pelo atleta. Ele ganhou destaque em Portugal e tem interessados para permanecer no país e também recebeu sondagens de times da Espanha e da Turquia.

Kaique (Farense-POR)

Kaique, goleiro que seria titular do Palmeiras na Copinha Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

O goleiro de 22 anos só disputou sete partidas no time principal do Farense e não fez o mesmo sucesso de Garcia no futebol português.

O Palmeiras busca a contratação de um goleiro, e o jovem deve ser emprestado mais uma vez.