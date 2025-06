Cristiano Ronaldo marca, Portugal bate Espanha nos pênaltis e é bicampeão da Liga das Nações

A Liga das Nações conheceu sua grande campeã. Neste domingo, Portugal venceu a Espanha nos pênaltis, por 5 a 3, após empate em 2 a 2 no tempo normal, e conquistou o bicampeonato, se tornando a primeira seleção a alcançar tal feito. Zubimendi e Oyarzabal anotaram os gols espanhóis, enquanto Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo marcaram para os portugueses nos 120 minutos na Allianz Arena, em Munique.

Nas cobranças de pênaltis, Gonçalo Ramos, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes e Ruben Neves converteram para Portugal. Já pelo lado espanhol, Morata parou em defesa do goleiro Diogo Costa, enquanto Mikel Merino, Alex Baena e Isco marcaram.

Com o título conquistado neste domingo, dessa forma, a seleção de Portugal se isolou como a maior campeã da Liga das Nações. Os portugueses somam, agora, duas conquistas, e ultrapassam Espanha e França, que ergueram o troféu em somente uma ocasião.

O primeiro título de Liga das Nações de Portugal veio ainda em 2019. Os portugueses, ainda sob o comando de Fernando Santos, venceram a Holanda por 1 a 0 e conquistaram a taça pela primeira vez. Hoje, já com o técnico Roberto Martínez, a seleção ganha o bicampeonato.

As duas seleções, agora, só voltam a campo na próxima data Fifa, em setembro. A Espanha encara Bulgária e Turquia pelo Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Enquanto isso, Portugal duela com Armênia e Hungria pelo Grupo F. Os jogos estão previstos para acontecer entre os dias 1º e 9 de setembro.

O jogo

Com cinco minutos, Portugal deu sua primeira finalização. Após cobrança de falta para dentro da área, Bernardo Silva ajeitou para João Neves. O camisa 15 chegou batendo de primeira para o gol, mas a bola passou perto da trave esquerda e foi para fora.

Aos 14 minutos, foi a vez da Espanha responder. Nico Williams foi lançado em velocidade e partiu pelo lado esquerdo, cruzando rasteiro para a entrada da área. Pedri chegou finalizando, mas não pegou bem na bola e mandou pela linha de fundo. Dois minutos depois, Nico Williams tentou a finalização de dentro da área, e a bola passou perto do travessão.

Foi aos 20 minutos que a Espanha abriu o placar na grande decisão. Lamine Yamal alçou bola dentro da área. Ruben Dias cortou mal e a bola sobrou na pequena área. O goleiro Diogo Costa saiu do gol para ficar com ela, mas antes João Neves tentou afastar. O português entregou nos pés de Zubimendi, que completou para o fundo das redes.

Cinco minutos após o gol da Espanha, Portugal deixou tudo igual. Pedro Neto tocou para Nuno Mendes na entrada da área. O lateral esquerdo arrancou sozinho, invadiu a grande área e chutou rasteiro, forte, sem chances para o goleiro Unai Simón. Após checagem do VAR, o gol foi validado.

Mas aos 44 minutos, próximo ao fim do primeiro tempo, a Espanha voltou a ficar à frente no placar. Após recuperação no meio-campo, Pedri ficou com a bola e arrancou com ela. O camisa 20 encontrou lindo passe para Oyarzabal, que se enfiou entre os zagueiros dentro da área e finalizou rasteiro para o gol.

Com três minutos da segunda etapa, Portugal empatou o jogo novamente, mas o gol foi anulado por impedimento. Bruno Fernandes, que voltava de posição irregular, tabelou com Pedro Neto. O camisa 8 partiu sozinho em direção ao gol e finalizou, deixando Unai Simón sem reação. Contudo, o tento foi rapidamente anulado pela assistente.

E aos 15 minutos, a estrela de Cristiano Ronaldo apareceu. Nuno Mendes partiu em velocidade pelo lado esquerdo, invadiu a área e cruzou rasteiro. A bola desviou em Le Normand, ganhou altura e foi em direção à segunda trave. Cucurella falhou na marcação e não percebeu a chegada do centroavante, que só empurrou para as redes.

Com 37 minutos, Isco arriscou de fora da área colocado e Diogo Costa fez boa defesa para evitar o gol espanhol.

Prorrogação

A prorrogação começou com Portugal em cima. Rafael Leão fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para dentro da área. Semedo até chegou a finalizar, porém não pegou bem na bola e ela foi para fora.

Com 13 minutos, Portugal tentou novamente. Em bola alçada para dentro da área, Rafael Leão cabeceou e Unai Simón fez a defesa. Após o lance, foi marcado impedimento do atacante português. A Espanha respondeu aos 15 minutos com Yamal, que chutou de fora da área e viu Diogo Costa defender.

Aos dois minutos do segundo tempo da prorrogação, Pedro Porro viu o Diogo Costa e tentou pegar o goleiro português de surpresa, mandando por cobertura do meio-campo, mas a bola passou por cima do travessão. Já nos acréscimos, Diogo Jota cabeceou para fora.

Pênaltis

Gonçalo Ramos abriu as cobranças por Portugal e converteu, assim como Mikel Merino, que fez o mesmo pela Espanha. Em seguida, Vitinha marcou para os portugueses, enquanto Baena também anotou a cobrança para os espanhóis. Bruno Fernandes foi o terceiro a cobrar por Portugal e guardou, e Isco também converteu do outro lado.

Nuno Mendes cobrou o quarto pênalti por Portugal e bateu bem, no canto direito. Morata, por sua vez, desperdiçou para a Espanha ao parar em defesa de Diogo Costa. Ruben Neves, por fim, fez o gol decisivo.