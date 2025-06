CRB x Espanha: O que adversários e posturas dizem sobre Neymar e CR7

Cristiano Ronaldo marcando aos 40 anos em uma final importante pela seleção pode fazer o brasileiro sonhar em ver Neymar voltando a brilhar com a Amarelinha? Casagrande, José Trajano e Renan Teixeira debateram o tema no Fim de Papo.

Trajano: Comparação é inevitável

O Cristiano Ronaldo faz o que faz, consegue título, é artilheiro, é importante para a seleção. E cada vez que ele sobe o outro desce. A comparação é inevitável. Não tem como não fazer: ele tem 40 anos, se cuida, artilheiro da seleção, campeão da Liga das Nações. E o outro [Neymar] nem jogando. Vai para o navio, para o carnaval, não sei o quê. Cada vez que um sobe, o outro desce.

José Trajano

Casão: Um ganha a Liga das Nações e outro perde para o CRB

O Messi não entra na discussão. O Cristiano Ronaldo, com 40 anos, fez um gol na final da Liga das Nações. A gente não fala que o Messi está jogando no Inter Miami. Não fala porque o Messi ganhou a Copa do Mundo, alcançou um patamar indiscutível.

A comparação com tudo o que o Cristiano Ronaldo faz é com o Neymar, que é completamente oposto. Enquanto o Cristiano Ronaldo faz gol em final de Liga das Nações, o Neymar não consegue ganhar do CRB em uma Copa do Brasil.

Walter Casagrande Jr.

Renan: Profissionalismo é a diferença

O Cristiano Ronaldo joga no nível que joga até hoje, decide jogos importantes até hoje, aos 40 anos, [...] [porque] cada movimento do dia dele é pensado para o melhor rendimento dele. A alimentação diária, tudo é minimamente pensado para o melhor rendimento dele. Por isso, ele é o maior profissional que eu vi até hoje.

O talento do Neymar, a qualidade técnica que ele tem e nunca ter chegado perto de uma Bola de Ouro me entristece. E muito por atitudes dele, pelo pouco profissionalismo dele. Por ele dar muito mais importância a outras coisas que ao trabalho.

Renan Teixeira

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Fim de Papo na íntegra