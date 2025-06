Corinthians se reapresenta na segunda-feira para seguir preparação para jogo contra o Grêmio

O Corinthians recebeu o domingo de folga em meio à data Fifa. O elenco alvinegro, portanto, se reapresenta nesta segunda-feira para intensificar a preparação para o duelo contra o Grêmio, válido pelo Campeonato Brasileiro.

A programação da equipe já estava previamente agendada. O Timão teve quatro sessões de treinamentos nesta primeira semana de data Fifa e terá outros três dias para encerrar a preparação para encarar o Grêmio.

Em meio a esse período de treinos, o técnico Dorival Júnior está tendo que lidar com um total de nove baixas. Sete atletas foram convocados por suas seleções e dois estão lesionados.

Hugo Souza (Brasil), Memphis Depay (Holanda), Romero (Paraguai), Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela), Carrillo (Peru) e Breno Bidon (Seleção Brasileira sub-20) estão a serviço de suas respectivas seleções. Já Yuri Alberto (fratura na vértebra L1, à direita, na região lombar) e Raniele (lesão muscular na posterior da coxa esquerda) seguem entregues ao DM.

Temos um compromisso marcado com #AsBrabas amanhã (09), Fiel! ?? O Corinthians enfrenta o Flamengo pelo Brasileirão Feminino! ? ? 20h (horário de Brasília)

?? Canindé

? SporTV

? Rodrigo Gazzanel / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/yrzq4cEsZj ? Corinthians (@Corinthians) June 8, 2025

Até em função dos desfalques, Dorival chamou jogadores da base alvinegra para completarem as atividades ao longo da semana. Alguns dos jovens que participaram dos treinos foram os goleiros Cadu (2005) e Gustavo Milani (2009); o zagueiro Gama (2008); os meio-campistas Bahia (2006), Dieguinho (2007) e Yago (2006); e o atacante Kauê Furquim (2009).

O Corinthians só retorna aos gramados no próximo dia 12 de junho, quando encara o Grêmio. A bola rola às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse será o último compromisso da equipe antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

O Timão vem de um empate sem gols com o Vitória e ocupa a 11ª posição da tabela de classificação, com 15 pontos.