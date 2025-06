Como técnico, Abel Ferreira nunca venceu o Porto, adversário do Palmeiras na Copa do Mundo de clubes

A Copa do Mundo de clubes está muito perto de começar. O Palmeiras está no Grupo A da competição e espera fazer uma grande campanha no torneio. Para isso, os comandados de Abel Ferreira precisam iniciar bem contra o Porto, adversário na estreia do Verdão. Entretanto, o técnico português nunca venceu a equipe do norte de Portugal em seis jogos: são cinco derrotas e um empate.

Em todas as vezes que enfrentou o Porto como treinador, Abel Ferreira comandava o Braga. O primeiro confronto aconteceu em 2017, com vitória da equipe do Estádio do Dragão por 1 a 0. Depois, vieram mais quatro derrotas em sequência para o técnico português, a mais elástica por 3 a 0 na Taça de Portugal da temporada de 2018/19.

O último encontro entre Abel Ferreira e Porto - o único que terminou sem derrota para o técnico - foi em 2 de abril de 2019, quando as equipes empataram em 1 a 1, em partida válida pela semifinal da Taça de Portugal. O resultado classificou o Porto à final da competição.

Cenário diferente no Mundial?

Agora, multicampeão no Palmeiras e mais experiente como treinador, Abel Ferreira quer mudar seu retrospecto contra o Porto. Para isso, o comandante tem de vencer os portugueses na estreia da Copa do Mundo de clubes. O jogo entre os times está marcado para o dia 15 de junho, domingo, às 18h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Além do Porto, o Palmeiras enfrentará o Inter Miami-EUA e o Al Ahly-EGI pelo Grupo A da Copa do Mundo de clubes.