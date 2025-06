Com vaga à Copa do Mundo ameaçada, Luciano Spalletti anuncia sua demissão da Itália

O risco de ficar fora da Copa do Mundo pela terceira vez seguida custou o emprego do técnico Luciano Spalletti. O treinador anunciou, neste domingo, que será demitido e deixará o comando da Azzurra após a partida das Eliminatórias Europeias, na segunda-feira, contra a Moldávia.

"Ontem à noite, conversei com o presidente (da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina) e ele me disse que eu seria demitido", disse Spalletti em entrevista no centro de treinamentos da Itália. "Eu não tinha intenção de sair e teria preferido ficar. Mas é uma demissão e eu sei disso."

A decisão da Federação Italiana ocorre dois dias após a derrota dos italianos por 3 a 0 para a Noruega na estreia pelas Eliminatórias. A tetracampeã mundial ficou fora das edições de 2018 e 2022, quando foi eliminada na repescagem continental, respectivamente, por Suécia e Macedônia do Norte.

Sem pontuar, os italianos ocupam a quarta posição do Grupo I, atrás de Noruega (9), Israel (6) e Estônia (3). Somente o primeiro colocado de cada chave avança diretamente ao Mundial.

O principal candidato a assumir o posto é Claudio Ranieri, que acabou de concluir uma temporada de sucesso no comando da Roma, mas anunciou sua aposentadoria como treinador. Após a partida com a Moldávia, a Itália só volta a jogar em setembro.

Spalletti foi contratado em agosto de 2023, quando Roberto Mancini deixou a seleção italiana para comandar a Arábia Saudita. Após conduzir o Napoli ao seu terceiro título nacional, o treinador assinou contrato até a Copa do Mundo de 2026.

O primeiro grande torneio de Spalletti terminou com uma decepcionante derrota por 2 a 0 para a Suíça nas oitavas de final da Eurocopa do ano passado. Os maus resultados na Eurocopa, na Liga das Nações e neste início de Eliminatórias, porém, abreviaram sua passagem pela seleção.

"Sempre assumi este trabalho como um serviço à nação e farei tudo o que puder para ajudar o futuro da seleção", disse Spalletti. "Chegarei a uma resolução contratual amanhã à noite. Tive todo o apoio possível em relação às escolhas que queria fazer, mas os resultados não vieram."