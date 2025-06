Com três gols de Rhaizza, Bahia vence a Ferroviária pelo Brasileirão feminino

Neste domingo, o Bahia venceu a Ferroviária por 3 a 1, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O grande destaque do jogo foi a atacante Rhaizza, autora dos três gols do Esquadrão de Aço. Darlene Reguera fez o tento de honra das paulistas.

Com a vitória, o Bahia alcançou os 20 pontos após 13 rodadas da competição. A equipe está no sétimo lugar. A Ferroviária está quatro pontos na frente após o mesmo número de jogos, ocupando a quinta posição da competição.

O Bahia volta a campo pelo Brasileirão feminino no próximo domingo (15), quando visitará o 3B Sport, às 18h (de Brasília). Por sua vez, a Ferroviária recebe o Bragantino um dia antes, às 17h, também pelo Brasileiro.

Os gols do jogo

Rhaizza abriu o placar logo aos sete minutos de jogo. Porém, apenas um minuto depois, Reguera empatou para a Ferroviária. Depois, aos 25 do primeiro tempo, Rhaizza recolocou o Tricolor Baiano na frente do marcador. Por fim, aos 15 da segunda etapa, a camisa 7 deu número finais ao duelo.