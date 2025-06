Com saída de Igor Vinícius, Maik pode ganhar espaço no elenco do São Paulo

O elenco do São Paulo deve passar por algumas modificações nesta janela de transferências. Com a saída de Igor Vinícius dada como certa, o lateral-direito Maik, revelado pelas categorias de base, pode ganhar espaço no elenco profissional.

Maik se sagrou campeão da Copinha no início do ano e já chegou a ser relacionado pelo técnico Luis Zubeldía em algumas oportunidades, embora ainda não tenha entrado em campo pelo time profissional.

Caso a saída de Igor Vinícius se concretize, o São Paulo ficaria apenas com Cédric Soares como lateral-direito de origem. Nahuel Ferraresi, que é zagueiro, costuma ser improvisado no setor quando necessário.

Maik ainda não foi promovido definitivamente ao elenco profissional. O jovem de 20 anos tem se alternado entre compromissos com o sub-20 e a rotina de trabalho no CT da Barra Funda, onde treina o time principal.

Neste sábado, por exemplo, Maik esteve em campo com a equipe sub-20 na goleada por 4 a 0 sobre a Portuguesa Santista, pelo Campeonato Paulista da categoria.

O plano da comissão técnica é de dar a esses atletas, que talvez não receberão minutos em campo de forma imediata no elenco profissional, rodagem no time sub-20. Assim, eles trabalham frequentemente com o time principal e não perdem ritmo de jogo ou condicionamento físico.

Além de Maike, o São Paulo renovou recentemente o contrato de outro lateral-direito tido como muito promissor em Cotia: Igor Felisberto. O jogador, inclusive, foi autor de um golaço de falta na goleada sobre a Portuguesa Santista neste sábado.