Com o Maracanãzinho lotado, Seleção Brasileira feminina perde para a Itália na Liga das Nações de vôlei

Diante de um Maracanãzinho lotado, a Seleção Brasileira feminina de vôlei foi derrotada por 3 sets a 0 para a Itália neste domingo, pela Liga das Nações. As italianas, atuais campeãs olímpicas, venceram com parciais de 25/18, 25/22 e 29/27.

Foi a primeira derrota do Brasil na Liga das Nações. Antes, as brasileiras haviam vencido República Tcheca, Estados Unidos e Alemanha. Agora, a equipe de José Roberto Guimarães está na quinta posição geral com oito pontos. Por sua vez, as italianas, estão na liderança, com 11 pontos após quatro rodadas.

Eleita a melhor do mundo em 2024, Paola Egonu foi o grande destaque da Itália, com 13 pontos. Do lado brasileiro, Ana Cristina foi a maior pontuadora do jogo, com 16.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Volleyball World IT (@volleyballworlditalia)

Próximo compromisso

A Seleção volta à quadra ainda neste mês, no próximo dia 18, para duelar contra com a Bélgica, no começo da etapa da Turquia. A Seleção busca o título inédito da competição. O Brasil chegou em três decisões entre 2019 e 2022, mas foi vice em todas as oportunidades.