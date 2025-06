Com medalhistas olímpicos, Corrida Time Brasil reúne 3,5 mil pessoas

No aniversário de 111 anos do Comitê Olímpico do Brasil (COB), neste domingo, o Parque Olímpico Rita Lee foi palco da primeira edição da Corrida Time Brasil. O evento reuniu cerca de 3.500 participantes, entre atletas olímpicos e corredores amadores. Com percursos de 3km, 5km e 10km, a prova passou por pontos icônicos do parque, como o Velódromo, o Parque Aquático Maria Lenk e a Arena Carioca.

"Foi ótimo. Demos um passo a mais para virarmos uma nação esportiva. É muito especial ver as pessoas praticando esporte. Corredores amadores e atletas olímpicos num domingo lindo desses que o Rio de Janeiro nos brindou. É o começo de algo muito importante", disse o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Marco La Porta, ao cruzar a linha de chegada do percurso de 5km.

Cerca de 50 atletas olímpicos de diversas gerações e modalidades participaram da corrida. No primeiro ponto de hidratação, estavam o nadador Bruno Fratus e o jogador de vôlei Lucão. Mais à frente, ginastas como Jade Barbosa, Arthur Nory e Diogo Soares saudaram os corredores, enquanto a judoca Rafaela Silva e o ex-jogador de basquete Marcelinho Machado faziam demonstrações.

Que dia inesquecível! ?? A Corrida Time Brasil foi um verdadeiro encontro de energia, alegria e amor pelo esporte. Obrigado a todos que estiveram com a gente ? correndo, torcendo, vibrando e celebrando juntos essa festa! Cada passo, cada sorriso e cada medalha entregue... pic.twitter.com/HGA5fZgvNE ? Time Brasil (@timebrasil) June 8, 2025

A Corrida Time Brasil faz parte do novo calendário de eventos do COB e será realizada anualmente até os Jogos de Los Angeles 2028. Ao final, todos os que cruzaram a linha de chegada foram premiados com uma medalha de participação. Os cinco primeiros colocados nas provas de 5km e 10km receberam troféus.