Casemiro vê portas da Seleção abertas para Neymar: "É um jogador indispensável"

Capitão e um dos líderes da Seleção Brasileira, Casemiro vê as portas da Canarinho abertas para Neymar. O astro, no momento, busca readquirir ritmo no Santos e, por isso, ficou de fora da primeira convocação de Carlo Ancelotti.

O volante sabe que Neymar precisa "ficar bem", mas entende que o meia-atacante é indispensável. Ele rasgou elogios ao atleta e o colocou entre os três melhores que já jogou ou enfrentou na carreira, ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo.

"O Neymar é um jogador fora da curva. No meu ciclo de futebol, é top 3. Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. Ele estando bem fisicamente, é o melhor disparado. Cabe e ele voltar a ficar bem, feliz. O Neymar é mais do que necessário. É indispensável em qualquer seleção ou clube. Esse cara bem, é melhor que qualquer um disparado. Falo isso por experiência própria. É um jogador de outro mundo", disse Casemiro em entrevista coletiva na manhã deste domingo, no CT Dr. Joaquim Grava, do Corinthians.

Neymar tem convivido com lesões musculares e ainda não conseguiu engrenar com a camisa do Santos. Desde o seu retorno ao Peixe, no início do ano, foram apenas 12 jogos disputados, com três gols e três assistência.

Em sua última aparição, inclusive, foi criticado por ter sido expulso. Diante do Botafogo, quando a partida ainda estava empatada por 0 a 0, o astro acabou colocando a mão na bola e levou cartão vermelho. O Alvinegro Praiano acabou perdendo de 1 a 0 na Vila Belmiro.

Já na Seleção, apesar de ser um dos líderes e referência técnica do grupo, Neymar está ausente há um longo período. Ele não veste a Amarelinha desde 17 de outubro de 2023, em um duelo contra o Uruguai, justamente quando sofreu a grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por mais de um ano.

Enquanto isso, o Brasil segue preparação para o embate contra o Paraguai. O time treina na manhã deste domingo e finaliza a preparação para o jogo na tarde de segunda-feira, na Neo Química Arena, palco da partida válida pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O duelo, que marcará a estreia de Ancelotti em território nacional, está agendado para terça, às 21h45 (de Brasília).

A seleção canarinho vem de um empate sem gols com o Equador, fora de casa, e ocupa o quarto lugar da tabela de classificação, com 22 pontos. Se ganhar, pode garantir a vaga antecipada na Copa do Mundo de 2026.