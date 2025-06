Casares dá prazo para quitar dívida do SPFC: 'Voltará a ser player mundial'

O presidente do São Paulo, Julio Casares, disse que o clube deverá quitar suas dívidas até 2030, quando celebra 100 anos de existência. Durante participação no Alt Tabet, do Canal UOL, ele afirmou que não vai "iludir" o torcedor de que as contas do time voltarão para o azul já no próximo ano, mas ressaltou que a partir de 2027 a tendência é de melhora financeira.

Casares revelou que assumiu a presidência do SPFC com um quadro "terrível" de time "desmotivado" e o clube "sem receita". "No primeiro mandato tínhamos a ideia de voltar ao autoestima do time, de ser competitivo e reconectar o torcedor com o clube. E conseguimos: ganhamos o Paulista, ganhamos a Copa do Brasil e a Supercopa. Essa reconexão aconteceu".

Ele destacou que para alcançar esses objetivos foi preciso fazer investimentos, o que aumentou a dívida do clube. "A primeira fase foi importante, mas a dívida deu uma subida porque eu tinha que ter um time competitivo, não podia atacar ao contrário, futebol se pensa com conquistas. Agora fizemos um fundo de capital, estamos agindo de forma a segurar cada vez mais o custo. Acredito que no balanço [das contas] de 2026 nós vamos baixar da dívida e vamos ter um superávit, é um caminho de reconstrução, só que não posso abrir mão de competitividade e isso requer alto investimento".

Julio disse que a recuperação financeira do SPFC passa também pela base. "Tenho dois vieses claros: o pilar financeiro com fundo de capitais e muita austeridade, e a base, porque é aí que vamos ter jogadores que aparecem em um ativo importante futuramente de vendas, para que depois a gente consiga fazer um dinheiro. Futebol brasileiro não tem saída se não vender jogador".

Planejamento do clube é voltar a ser um player mundial, afirmou Casares. "Em 2027, 2028 o SPFC começa a dar os primeiros passos para disputar jogadores importantes com outros clubes com mais dinheiro em caixa, como o Palmeiras. Mas em 2030, no ano do centenário, o SPFC será um grande clube. Não vou iludir e dizer que no próximo ano já vai estar bom. Mas em 27, 28 vamos dar os primeiros passos para que em 2030 o São Paulo seja um player mundial".

SPFC vai virar SAF? Casares responde

Julio disse haver resistência interna para que o SPFC se torne uma SAF, mas a tendência é aderir a um modelo empresarial para o clube. "A SAF não é um milagre, mas acredito que o melhor modelo é algo que priorize a gestão do futebol. Não posso dizer que o SPFC vai virar uma SAF pura, mas é uma tendência que se o SPFC não tiver algum acordo empresarial, ele vai competir menos. Os clubes, mesmo os que não admitem SAF, e o SPFC tem essa resistência, tem que pensar no modelo empresarial se não vai ficar para trás".

Casares defende bebida em estádios

Julio afirmou que vai brigar para alterar a atual legislação que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. "Todos os estados podem [menos em São Paulo]. Aí o cara fica lá na frente do estádio tomando bebida que não sei a procedência, entra no estádio faltando cinco minutos, talvez até mais propenso a ter questões e deixamos de [ganhar] dinheiro. O São Paulo precisa reagir, nós temos que ter a cerveja dentro do estádio. Ninguém vai se embebedar, bebe uma, duas, acabou. Bebida lá fora é um prejuízo para todo mundo. Nós vamos brigar para que essa lei seja derrubada".

Alt Tabet

Toda quarta, Antonio Tabet conversa com personagens importantes da política, esporte e entretenimento. Os episódios completos ficam disponíveis no Canal UOL e no Youtube do UOL. Assista à entrevista completa com Murilo Benício:

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.