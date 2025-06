Caio Borralho cutuca Imavov após mudança de discurso: "Vai fazer o que mandarem"

A mudança de discurso de Nassourdine Imavov parece não ter convencido totalmente Caio Borralho. Depois do russo naturalizado francês negar que estaria "sentado" na liderança do ranking esperando um 'title shot' e abrir as portas para um combate no UFC Paris, marcado para o dia 6 de setembro, o peso-médio (84 kg) brasileiro utilizou sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter) para rebater as declarações do rival.

Na publicação (veja abaixo ou clique aqui), Borralho debochou da alegação de Imavov e aproveitou a oportunidade para cutucar o concorrente de divisão. Vale lembrar que, já há algum tempo, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' desafia o russo naturalizado francês para um combate no octógono do UFC, mas, até o momento, não obteve uma resposta positiva do rival.

"Mas ele, na verdade, está sentado no número um. E você não vai desafiar ninguém, você vai fazer o que te mandarem", disparou Caio.

Eliminatória pelo title shot?

Um confronto entre Caio Borralho e Nassourdine Imavov, caso seja agendado pelo UFC, deve servir como uma espécie de eliminatória pelo 'title shot' da divisão dos médios. Isso porque, hoje, os dois lutadores são os principais concorrentes pela vaga de desafiante ao cinturão depois que a próxima disputa de título na categoria, entre o campeão Dricus du Plessis e o russo Khamzat Chimaev, aconteça.

BUT HE ACTUALLY IS SITTING IN THE NUMBER ONE ??

AND U NOT GONNA CHALLENGE ANYONE, U WILL DO WHAT U ARE TOLD! https://t.co/DVHP6hE5Eb

- Caio Borralho (@BorralhoCaio) June 5, 2025

