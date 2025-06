Brasileiro Marcus D'Almeida vence etapa da Turquia da Copa do Mundo de tiro com arco

O brasileiro Marcus D'Almeida venceu com autoridade a etapa de Antalya, na Turquia, da Copa do Mundo de tiro com arco, e garantiu presença nas finais da competição, que acontecem em outubro, na cidade chinesa de Nanquim.

Em suas redes, o atleta de 27 anos celebrou a 'semana perfeita': "Liderei o classificatório e conquistei o ouro. Obrigado a todos que torceram por mim." O desempenho de Marcus foi impressionante. Marcus D'Almeida acumulou 589 pontos e acertou 18 flechas no centro do alvo.

No mata-mata, Marcus superou adversários de peso, incluindo o sul-coreano Lee Woo Seok, medalhista olímpico, até alcançar a final contra o russo Buianto Tsyrendorzhiev. Com um desempenho irretocável, venceu todos os sets da decisão por 6 a 0 e subiu novamente ao lugar mais alto do pódio, algo que não acontecia desde as finais de 2023.

Natural de Maricá (RJ), Marcus carrega no currículo feitos inéditos para o Brasil: foi o primeiro representante do país no tiro com arco em Olimpíadas, medalhista mundial e campeão pan-americano.

A conquista na Turquia, além de reforçar seu status como um dos principais nomes da modalidade no mundo ? atualmente é o número 3 do ranking .