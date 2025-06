Itália domina no Maracanãzinho, e Brasil perde a 1ª na Liga das Nações

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil foi superado pela Itália, campeã olímpica em Paris 2024, na manhã de hoje (8), na última rodada da etapa da Liga das Nações no Rio de Janeiro. O triunfo da azzurra foi por 3 sets a 0 (25 a 22, 25 a 18 e 29 a 27).

Eleita a melhor jogadora do mundo em 2024, Paola Egonu foi a maior pontuadora entre as italianas, com 13 pontos. Ela esteve em quadra após retornar contra Coreia do Sul. — foi ausência contra a Alemanha devido a um mal estar no dia anterior. Ana Cristina foi a maior pontuadora do jogo, com 16.

A equipe de José Roberto Guimarães encerra a primeira semana da competição com três vitórias e uma derrota. Anteriormente, havia derrotado República Tcheca e Estados Unidos por 3 sets a 0, e Alemanha por 3 sets a 2.

Com o resultado, a seleção se mantém com oito pontos na Liga das Nações. A Itália lidera com 11, enquanto Turquia e Polônia têm 10. A equipe verde e amarela volta à quadra no próximo dia 18, em duelo com a Bélgica, no começo da etapa na Turquia.

O Brasil busca o título inédito. Presente nas seis primeiras edições do torneio, o Brasil foi finalista três vezes consecutivas entre 2019 e 2022, ficou em quarto em 2018 e 2024, e em quinto em 2023.

Como foi o jogo

1º set

O jogo começou equilibrado, com o Brasil ligeiramente melhor. A equipe de José Roberto Guimarães chegou a abrir 6 a 4 e levou vantagem no marcador por um breve tempo. Após o empate em 8 a 8, a Itália se mostrou superior, com pontos, principalmente, de Degradi — e falhas na cobertura da seleção brasileira. A partir daí, as comandadas de Julio Velasco passaram a ditar o ritmo da partida e o time da casa tentou achar soluções.

Zè Roberto girou a equipe, e colocou nomes como Jheovana, Luzia e Roberta em quadra ainda no primeiro set. Na reta final da parte inicial, o Brasil tentou reagir e encostou no placar, com pontos de saque de Ana Cristina e Julia Kudiess, mas não foi o suficiente e a Itália fechou em 25 a 22. Ana Cristina, com 6, e Egonu, com 5, foram as maiores pontuadoras.

2º set

O Brasil se mostrou mais atento à defesa e, com bons ataques, abriu vantagem no placar, que chegou a estar 7 a 4. A Itália, porém, conseguiu voltar para a partida, equilibrar as ações, chegou ao empate no 11 a 11 e à virada no 14 a 13.

As equipes passaram a alterar os bons momentos na partida, mas a seleção de Velasco conseguia manter a vantagem no placar. Desta forma, a Azzurra fechou em 25 a 18. A brasilira Julia Bergmann e a italiana Antropova, com quatro pontos cada, lideraram o ranking de pontuação do segundo set em seus respectivos times.

3º set

O terceiro set, novamente, começou com certo equilíbrio, mas não demorou para a Itália passar à frente no placar e abrir pontos sobre o time brasileiro. As comandadas de Velasco chegaram a 17 a 12 no placar.

O time da casa reagiu e diminuiu a vantagem italiana em 19 a 17 — o ponto de Julia fez o Maracanãzinho explodir e acreditar na virada. A equipe visitante pediu tempo, mas o Brasil empatou em 19 a 19. A reta final foi de ponto lá e ponto cá e, com o apoio da torcida, o Brasil virou para 23 a 22. Lorena chegou a 24º, mas a arbitragem apontou toque na rede do time brasileiro antes da bola bater no chão, o que gerou vaias dos presentes.

O Brasil teve chance de fechar quando esteve em 26 a 25, mas as italianas conseguiram evitar o ponto, retomaram a dianteira e fecharam em 29 a 27.