Brasil é superado pela Itália e perde a invencibilidade na Liga das Nações de vôlei feminino

A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu a primeira partida na Liga das Nações. Neste domingo, no Maracanãzinho, o Brasil foi derrotado pela Itália por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 29/27.

Antes de enfrentar as italianas, atuais campeãs olímpicas, a equipe brasileira tinha vencido a República Tcheca (3 sets a 0), os Estados Unidos (3 sets a 0) e a Alemanha (3 sets a 2).

A Itália, por outro lado, continua invicta no torneio. O time europeu venceu os Estados Unidos, a Alemanha, a Coreia do Sul e agora o Brasil.

"Uma derrota sempre é difícil. O time delas tem qualidade, são as campeãs olímpicas. Mas tiramos lições boas, apesar da derrota de 3 a 0. Agora é trabalhar mais, descansar e entrar nas próximas etapas mais fortes. Temos a evoluir", disse a ponteira Ana Cristina.

A Itália assume provisoriamente a liderança da tabela, com 11 pontos conquistados. A seleção brasileira ocupa o quinto lugar, com oito pontos.

O próximo jogo do Brasil na Liga das Nações será no dia 18 de junho, contra a Bélgica. A Itália atua no mesmo dia, contra a Bulgária.

A Liga das Nações é disputada por 18 seleções. As sete melhores equipes, sem contar a Polônia, avançam para as quartas de final. A seleção polonesa já tem vaga assegurada por ser o país-sede da fase final.