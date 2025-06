Botafogo embarca rumo aos EUA para disputa do Mundial; veja relacionados

Na noite deste domingo, o Botafogo embarcou rumo aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O Fogão estreia no próximo domingo (15), diante do Seattle Sounders, às 23h (de Brasília). Após isso, enfrenta o PSG no dia 19 e o Atlético de Madrid no dia 23.

A delegação do Botafogo foi recebida com muita festa no Aeroporto do Galeão. A ação do torcedor contou com bandeirões e sinalizadores incentivando o clube carioca antes do voo. A previsão da chegada em Los Angeles é 6h, isto é, 10h no horário de Brasília.

Logo após o desembarque, o grupo seguirá de ônibus até Santa Barbara, cidade localizada a cerca de 150 km, que será a base da equipe durante a fase de grupos. Com 29 jogadores convocados para o torneio, o elenco mescla retornos importantes, reforços recém-chegados e algumas ausências sentidas.

Entre os nomes confirmados estão Bastos e Matheus Martins, que voltam após período de recuperação de lesão. Já o goleiro Cristhian Loor, o zagueiro Kaio Pantaleão e o meia Álvaro Montoro, reforços oficializados recentemente, embarcaram com o grupo e ficam à disposição do técnico.

Em contrapartida, o clube não contará com Serafim, Kauê, Patrick de Paula, Elias Manoel e Kauan Lindes. Jeffinho, ainda em processo de reabilitação após artroscopia no joelho, também ficou no Brasil. Savarino, convocado pela Venezuela para as Eliminatórias, se junta ao grupo diretamente nos Estados Unidos.

Outro que ainda pode se apresentar é Arthur Cabral, perto do acerto com o Botafogo, mas ainda não anunciado. O atacante Joaquín Correa também pode ser incluído na lista, dependendo de liberação burocrática da Inter de Milão.

Confira os jogadores relacionados pelo Botafogo:

Goleiros: John, Leo Linck, Raul e Cristhian Loor



Defensores: Alexander Barboza, Alex Telles, Bastos, Cuiabano, David Ricardo, Jair Cunha, Kaio Pantaleão, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho



Meio-campistas: Allan, Danilo Barbosa, Gregore, Marlon Freitas e Newton



Atacantes: Álvaro Montoro, Artur, Igor Jesus, Kayke, Mastriani, Matheus Martins, Nathan Fernandes, Santiago Rodriguez, Rwan Cruz e Savarino