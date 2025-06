Botafogo anuncia a contratação do atacante Arthur Cabral

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Botafogo anunciou hoje a contratação do atacante Arthur Cabral. O jogador estava no Benfica e assinou contrato com o clube carioca até o fim de 2028.

O clube de John Textor pagará ao Benfica 15 milhões de euros (R$ 95,1 milhões), e os portugueses ficarão com 10% de mais valia.

O material de anúncio do reforço indica que ele usará a camisa 98.

O novo atacante do Botafogo se juntará à deleção nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes.

Cabral chega para suprir a ausência de Igor Jesus, que se despedirá do Botafogo depois do Mundial de Clubes. O camisa 9 vai jogar no Nottingham Forest.

Arthur Cabral tem 27 anos e foi revelado pelo Ceará. O jogador já passou por Palmeiras, Basel e Fiorentina antes de jogar pelo Benfica.

O técnico Renato Paiva elogiou Cabral hoje cedo, no embarque da delegação alvinegra para o Mundial de Clubes.

"Ele é um finalizador, um homem de área. A bola sempre cai onde ele está, alguém dirá. Mas ele sempre está onde a bola está, é uma coisa diferente", disse ele.