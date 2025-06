Botafogo ainda tenta mais um ponta antes da Copa do Mundo de clubes

A diretoria do Botafogo segue no mercado em busca de reforços para a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa. Uma das prioridades seria um ponta, que joga pelos lados do campo. O nome vem sendo mantido em segredo pela diretoria.

A ideia é trazer um jogador com características de partir para cima do adversário e conseguir boas jogadas individuais. Um problema desde que Luiz Henrique e Júnior Santos foram negociados.

O Botafogo inclusive tentou o retorno de Júnior Santos por empréstimo, mas o Atlético-MG não aceitou. O clube tem até terça-feira para inscrever reforços para o Super Mundial de Clubes.

Contratações

O Botafogo fechou para este Mundial com o goleiro equatoriano Cristhian Loor, com o zagueiro Kaio Pantaleão, com o meia argentino Álavro Montoro, os atacantes Joaquin Correa, argentino da Internazionale, e Arthur Cabral, português do Benfica.