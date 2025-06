Bia Ferreira mantém cinturão e desafia campeã da WBA em Orlando

A brasileira 'Bia' Ferreira segue consolidando sua trajetória no boxe profissional. Neste sábado (7), em Orlando, nos Estados Unidos, a campeã mundial dos pesos-leves (até 61,2 kg) pela Federação Internacional de Boxe (IBF) defendeu com sucesso seu título pela segunda vez ao derrotar a argentina Maria Inês Ferreyra por decisão unânime dos juízes (99-91, 98-92, 99-91).

Com desempenho sólido ao longo dos dez rounds, a baiana demonstrou superioridade técnica e controle do confronto. Mostrando precisão nos contragolpes, especialmente nos momentos iniciais e finais, dificultou as investidas da oponente. Apesar de um breve crescimento da desafiante na segunda metade da luta, Bia manteve o domínio e administrou a vantagem até o fim.

De olho no topo

Após o anúncio do resultado, a brasileira aproveitou o momento ainda no ringue para lançar um desafio à americana Stephanie Han, campeã da divisão pela World Boxing Association (WBA), que acompanhava o evento de perto. "Quero provar que sou a dona dessa categoria. Se você aceitar, vamos fazer esse show para o público", afirmou.

Han respondeu ao chamado e subiu ao ringue. Em clima de respeito mútuo, ambas trocaram elogios e realizaram uma encarada simbólica. "Nosso objetivo é sermos campeãs indiscutíveis. Para isso, precisamos unificar os cinturões", declarou a atleta dos Estados Unidos.

Embora o possível confronto ainda dependa de negociações entre federações e representantes, o desafio sinaliza a ambição de Beatriz Ferreira em alcançar o topo do boxe mundial. Invicta desde que iniciou sua carreira profissional, há pouco mais de dois anos, a pugilista mira novos patamares em sua já promissora trajetória nos ringues.

