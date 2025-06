Atlético-GO quebra tabu, bate Athletico-PR em Curitiba e se distancia do Z4 da Série B

O Atlético-GO conquistou uma vitória importantíssima na noite deste domingo. Jogando na Ligga Arena, em Curitiba, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, superou o Athletico-PR por 1 a 0. Além de quebrar um tabu, o time goiano subiu na tabela de classificação. O único gol da partida foi marcado por Alix Vinicius.

Esta foi a primeira vitória do time goiano fora de casa no confronto direto contra o "xará" de Curitiba. Entretanto, os paranaenses seguem com larga vantagem no retrospecto geral. Agora são 14 vitórias do Athletico, contra duas dos goianos e mais quatro empates, em 20 encontros.

O resultado levou o Atlético-GO aos mesmos 14 pontos do time da casa, na 13ª colocação, ficando atrás do Athletico, em 12º, no número de vitórias (4 a 3). O Criciúma, primeiro time na zona de rebaixamento, tem nove.

Apesar de jogar em casa e estar motivado pela estreia de Odair Hellmann, o Athletico recebeu um balde de água fria logo no início do duelo. Aos quatro, em escanteio cobrado na primeira trave, Alix Vinícius subiu mais alto que todo mundo e mandou de cabeça, para o fundo do gol, abrindo o marcador para o visitante.

Após o gol o time da casa se lançou ao ataque e quase empatou com Habraão, que após cruzamento, mandou rente à trave. O jogo então passou a ter poucas chances, já que as equipes perderam objetividade, e foi para o intervalo com placar mínimo.

Na volta para o segundo tempo, Hellmann fez mudanças e o Athletico passou a pressionar mais o adversário. Aos 7, Kauã Moraes cruzou na área e quase surpreendeu Léo, que mandou para escanteio. O time da casa chegou a balançar as redes aos 13, quando Léo pegou rebote do travessão, após cabeceio de Habraão, mas o zagueiro estava em posição irregular e o gol foi anulado.

O time paranaense seguiu em cima e quase empatou novamente com Alan Kardec, que de cabeça, acertou a trave. No rebote, Giuliano tentou de letra, e mandou para fora. A entrada de Leozinho na segunda etapa agitou ainda mais o jogo, mas o time curitibano seguiu pecando nas finalizações.

Sem conseguir chegar ao gol, o Athletico passou a ficar mais nervoso, e viu o técnico estreante Odair Hellmann receber o segundo amarelo, sendo expulso na Arena, com uma derrota dolorosa.

As equipes voltam a campo para a 12ª rodada da Série B no próximo final de semana. No sábado (14), o Athletico retorna à Ligga Arena para encarar o Remo, a partir das 18h30. No dia seguinte, às 16h, é a vez do Atlético-GO receber o Coritiba, no estádio Antônio Accioly.

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR 0 X 1 ATLÉTICO-GO

ATHLETICO - Mycael; Kauã Moraes, Léo, Habraão e Esquivel (Fernando); Felipinho (Dudu), Falcão (Leozinho), Giuliano e Bruno Zapelli; Tevis e Renan Peixoto (Alan Kardec). Técnico: Odair Hellmann.

ATLÉTICO-GO - Léo Rosa; Ruan, Alix Vinícius, Wallace e Guilherme Romão (Heron); Willian Maranhão, Rhaldney e Kauan (Conrado); Federico Martínez (Alejo Cruz), Sandro Lima (Caio Dantas) e Marcelinho (Luizão). Técnico: Fábio Mathias.

GOL - Alix Vinicius, aos quatro minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Felipinho, Zapelli, Alan Kardec, Odair Hellmann (Athletico-PR); Léo Rosa e Conrado (Atlético-GO).

CARTÃO VERMELHO - Odair Hellmann.

ÁRBITRO - Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

RENDA - R$ 351.970,00.

PÚBLICO - 17.168 pagantes.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).