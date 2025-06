Atlético-GO bate Athletico-PR e volta a vencer na Série B após quatro rodadas

Na tarde deste domingo, o Atlético-GO venceu o Athletico-PR, por 1 a 0, na Ligga Arena, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Alix Vinicius foi o autor do gol do triunfo do time goiano.

Com o resultado, o Atlético-GO voltou a vencer na Série após quatro rodadas e ganhou a primeira fora de casa na competição. O Dragão aparece agora na 13ª colocação, indo aos 14 pontos. Já o Athletico-PR chegou ao segundo jogo seguido sem vitória e figura no 12º posto, com a mesma pontuação.

Os dois times, agora, voltam aos gramados pela 12ª rodada da Série B. O Athletico-PR recebe o Remo neste sábado (14), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena. Do outro lado, o Atlético-GO encara o Coritiba no domingo (15), a partir das 16h, no Estádio Antônio Accioly.

O jogo

O Atlético-GO abriu o marcador aos cinco minutos da primeira etapa. Após cobrança de escanteio de Marcelinho para dentro da área, Alix Vinicius subiu mais alto que a zaga do Athletico-PR na primeira trave e cabeceou para o fundo das redes.

Aos 13 minutos, o Athletico-PR teve chance de empatar. Esquivel cruzou para dentro da área e Habraão cabeceou, mas mandou por cima do gol defendido por Léo Rosa. Quatro minutos depois, Renan Peixoto tentou duas finalizações, mas a bola foi desviada pela zaga do Atlético-GO e foi para fora.

Na volta do intervalo, Marcelinho tentou ampliar para o Atlético-GO com chute colocado, mas Mycael encaixou. Com sete minutos, o Athletico-PR respondeu. Kauan tentou o cruzamento e assustou o goleiro Léo, que se esticou e conseguiu espalmar para escanteio.

Com 13 minutos, o Athletico-PR deixou tudo igual, mas o gol foi anulado por impedimento após checagem do VAR. Após cobrança de falta para dentro da área, Habraão cabeceou no travessão. Léo pegou o rebote e completou para as redes, mas ele estava à frente do último defensor do Dragão.

Minutos depois, Esquivel apareceu pelo lado esquerdo e cruzou. Zapelli se adiantou à zaga do Atlético-GO e cabeceou, mas a bola foi na trave. Na sobra, Giuliano tentou de calcanhar, mas para fora. Com isso, o Athletico-PR foi derrotado pelo Atlético-GO dentro de casa.