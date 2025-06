Após desencantar, Rollheiser volta a viver série sem marcar no Santos

O atacante Rollheiser passou em branco em seus primeiros jogos pelo Santos, mas conseguiu desencantar há pouco mais de um mês. Após o primeiro gol, contudo, o argentino vive nova série sem marcar.

O jogador de 25 anos foi às redes com a camisa do Peixe no empate com o CRB, no dia 1º de maio, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Antes disso, ele disputou oito partidas e não marcou nenhum gol.

Depois de anotar o primeiro tento, Rollheiser entrou em campo seis vezes pelo Santos e não conseguiu balançar as redes. O atacante não marcou contra Grêmio, Ceará, Corinthians, CRB, Vitória e Botafogo.

O argentino chegou ao Peixe em fevereiro deste ano, vindo do Benfica, de Portugal. Pelo clube português, o jogador não ganhou muito espaço e anotou somente um gol em 18 aparições.

A fase mais artilheira da carreira de Rollheiser foi pelo Estudiantes. Com a camisa do time argentino, o atacante anotou 13 gols em 83 partidas.

O atleta espera anotar seu segundo gol pelo Santos nesta quinta-feira, contra o Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Castelão a partir das 19h30 (de Brasília).