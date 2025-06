Ancelotti comanda penúltimo treino da Seleção Brasileira para jogo contra o Paraguai

Debaixo de chuva, Carlo Ancelotti comandou na manhã deste domingo o penúltimo treino da Seleção Brasileira para o jogo contra o Paraguai, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

A imprensa, como de costume, teve acesso aos primeiros 15 minutos da atividade comandada pelo italiano. Durante este curto período, os atletas realizaram um trabalho físico no gramado, seguido por um exercício com foco em troca de passes.

Em seguida, no momento em que a garoa apertou, Ancelotti chamou os atletas para um outro gramado. Lá, o italiano dirigirá um treino tático, ensaiando a escalação e promovendo ajustes na equipe. Os jornalistas, entretanto, não acompanharam esta parte da atividade.

O Brasil conta com um retorno importante para pegar o Paraguai. Suspenso no empate com o Equador, na estreia de Ancelotti, Raphinha está de volta. O atacante do Barcelona irá retomar a vaga entre os titulares.

Com Raphinha de volta, o treinador italiano tem três possibilidades de mudanças no time. Ele pode tirar Estêvão ou Richarlison no ataque. Outra opção é sacar um dos volantes (Casemiro, Bruno Guimarães ou Gerson) e escalar o atleta do Barcelona como meio-campista, em uma formação mais ofensiva.

Uma possível escalação tem: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Raphinha (Estêvão), Richarlison e Vinícius Júnior.

O Brasil finaliza a preparação para a partida na tarde desta segunda-feira, já na Neo Química Arena, palco do embate com o Paraguai. O duelo, que marcará a estreia de Ancelotti em território nacional, está agendado para terça-feira, às 21h45 (de Brasília).

A Seleção ocupa o quarto lugar da tabela de classificação das Eliminatórias, com 22 pontos, e pode garantir a vaga na Copa do Mundo de 2026 de forma antecipada em caso de vitória.