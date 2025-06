Alisson conta bastidores da Seleção Brasileira e garante grupo unido pelo hexa

Um dos mais experientes atletas da Seleção Brasileira, o goleiro Alisson abriu o jogo em coletiva de imprensa neste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava, do Corinthians, e contou bastidores do grupo comandado por Carlo Ancelotti.

O jogador de 32 anos diz que os jogadores se dividem por hobbies na concentração. Alguns, por exemplo, gostam de jogar truco. Já outros são do time do videogame. Ele ainda brinca que poucos passam o tempo lendo livros.

"Não sei se tem muitas palavras para descrever esse grupo. É uma variedade grande de cabeças, de pensamentos. Alguns gostam de jogar videogame, outros truco. Alguns gostar de ler, outros não leem nada. Na verdade, a maioria não lê nada (risos). Precisamos melhorar isso", comentou.

Alisson, entretanto, garante que o grupo está unido pelo hexa. O que move os jogadores, de acordo com o arqueiro, é o desejo de enfim colocar a sexta estrela em cima do escudo da Seleção e fazer do Brasil um time vencedor novamente.

"Estamos aqui para um objetivo maior que todos nós. Queremos colocar mais uma estrela aqui em cima, isso nos une. O que nos une é o objetivo de fazer a Seleção vencedora novamente. Temos um ambiente saudável, muito bom. Vocês acompanham parte dos treinamentos. Em 80% do tempo estamos trabalhando, seja aqui ou no hotel, fazendo tratamento, análise do jogo. Esse propósito de fazer a Seleção campeã novamente, é que nos une", afirmou.

Diferente da última sexta-feira, o treino da Seleção Brasileira neste sábado foi aberta à imprensa. Os jornalistas, como de costume, acompanharam os primeiros 15 minutos dos trabalhos orientados por Ancelotti.

Os jogadores, inicialmente, realizaram um exercício físico no gramado. Logo na sequência, sob olhares do treinador italiano, houve uma atividade com foco na troca de passes.

Antes do treinamento, Ancelotti teve uma conversa individual com dois atletas. Ele chamou Raphinha para um papo ao pé do ouvido e também falou com Gerson.

A Seleção Brasileira retoma a preparação neste domingo pela manhã, novamente no CT do Corinthians. A atividade ocorrerá após uma entrevista coletiva e está prevista para as 11h (de Brasília).

Já na segunda-feira, o Brasil faz um último trabalho na Neo Química Arena, palco do duelo com o Paraguai. O jogo, primeiro de Carlo Ancelotti em território nacional, está agendado para terça-feira, às 21h45.

O italiano estreou sob comando da Canarinho com um empate sem gols diante do Equador, fora de casa. O time, no momento, é o quarto colocado da tabela de classificação, com 22 pontos.