França bate Alemanha com gol 50 de Mbappé e garante 3º na Liga das Nações

A França jogou água no chope da Alemanha, derrotou os donos da casa por 2 a 0 na manhã deste domingo (8) e ficou com o terceiro lugar na Liga das Nações 2024-25. Mbappé e Olise marcaram para os franceses em Stuttgart.

A seleção francesa garantiu um lugar no pódio depois de ser campeã da nova competição da Uefa na temporada 2020-21. Portugal venceu a primeira edição (2018-19) e a Espanha é a atual campeã (2022-23).

O gol de Mbappé no jogo foi o 50º do camisa 10 pela seleção francesa. O Tartaruga Ninja é o terceiro maior artilheiro da história da França, na cola de Thierry Henry, que marcou 51 gols e do artilheiro Giroud, que tem 57 gols marcados por Les Bleus.

Portugal e Espanha disputam o título da Liga das Nações ainda hoje, às 16h (de Brasília) em Munique, na Alemanha.

Como foi o jogo

A Alemanha fez valer o fator casa nos primeiros minutos e começou em cima da França, pressionando e criando boas oportunidades, mas pecava na finalização.

A seleção francesa segurou a pressão alemã e conseguiu se encontrar no jogo depois dos primeiros 15 minutos, criando chances perigosas com Cherki e Bade.

Mbappé abriu o placar para a França no final do primeiro tempo, com o gol 50. O camisa 10 dominou na área, balançou e bateu colocado, Ter Stegen até tocou na bola, mas não o suficiente para evitar o gol.

Depois do gol, a França se animou e seguiu criando chances para ampliar o resultado, enquanto a seleção da Alemanha esfriou no jogo e não conseguiu impor o ritmo do primeiro tempo.

Ter Stegen foi o grande responsável por impedir um resultado mais elástico da França e manter a seleção alemã viva no jogo, com defesas importantes e decisivas, mas o ataque não ajudava.

Em um contra ataque fulminante de Mbappé, o goleiro alemão nada pode fazer, e a França ampliou. O camisa 10 disparou, saiu na cara do goleiro e só rolou para Olise marcar o clássico gol de videogame e definir o resultado.

Lances importantes

Defendeu! Woltemade recebeu na área e bateu firme, cara a cara com o goleiro, mas Maignan, bem posicionado, espalmou.

Salvou! Fullkrug aproveitou a sobra e pegou forte de primeira, mas Hernandez bloqueou o chute, com o goleiro já completamente batido.

De novo! Adeyemi cortou a marcação na entrada da área pela direita, ficando mais uma vez cara a cara com o goleiro francês e acabou batendo em cima de Maignan.

Ter Stegen! Boa jogada da França, a bola caiu em Cherki na área, ele ajeitou e bateu colocado para boa defesa do alemão.

Até na Europa? Adeyemi caiu na área em lance com o goleiro Maignan e o juiz apontou o pênalti. O lance foi para o VAR, que demorou igual ao brasileiro, e chamou o árbitro para retirar a penalidade. Ainda sobrou um amarelo para Adeyemi, por simulação.

Na trave! Boa trama alemã no ataque, a bola chegou rasteira para Wirtz chutar no cantinho e beijar o pé da trave direita de Maignan.

1x0. Ele apareceu! Mbappé dominou na área, balançou e chutou ao seu melhor estilo para abrir o placar para a seleção francesa em Stuttgart. Gol 50 do camisa 10 pela seleção.

De novo? A Alemanha chegou a empatar o jogo com Undav, mas o VAR apareceu de novo - e demorou de novo. O gol acabou anulado por falta de Fullkrug em Rabiot.

Na trave! Kolo Muani escapou em velocidade pela direita e cruzou rasteiro para Thuram. O atacante mandou a bola caprichosamente no pé da trave da Alemanha.

Ter Stegen! Olise acelerou no contra-ataque e serviu Thuram na esquerda. O atacante bateu cruzado, mas Ter Stegen tirou na ponta dos dedos.

Defendeu mais uma! Thuram cruzou e Mbappé acertou uma pancada de voleio, para mais uma defesa importante do goleiro alemão na partida.

2x0. Agora não teve jeito. Mbappé recebeu sozinho e disparou, ninguém pegou o camisa 10, que só rolou para Olise empurrar para a rede e fazer os segundo gol francês.