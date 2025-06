Vicente Luque é finalizado e Brasil passa em branco no UFC 316

O UFC 316 terminou de forma amarga para os brasileiros. Encerrando a participação verde-amarela no evento deste sábado (7), realizado em Newark (EUA), Vicente Luque foi finalizado por Kevin Holland no segundo round. Com o resultado, todos os representantes do Brasil escalados para o card saíram derrotados.

Com o revés, Luque soma sua segunda derrota nas últimas três apresentações e vê o caminho rumo ao topo da divisão dos meio-médios (77 kg) ficar mais distante. Já o norte-americano volta a vencer após sequência irregular e reforça seu nome como ameaça real na categoria até 77 kg.

A noite, no entanto, foi ainda mais dura para o MMA nacional: além de Luque, Brendson Ribeiro, Bruno 'Bulldog' Silva e Ariane Lipski também foram superados, selando um card sem vitórias para o país.

A luta

O confronto começou com Holland conectando golpes duros e colocando pressão nos primeiros instantes. Ao tentar uma queda com um single leg, Luque foi surpreendido por uma sequência de socos contundentes durante a tentativa, mas conseguiu resistir. Logo depois, uma cotovelada potente atingiu o rosto do brasileiro, que ainda assim seguiu de pé e tentando equilibrar o combate.

Conforme o round avançou, o duelo ficou mais parelho, com o brasileiro conseguindo responder e conectar bons ataques, embora o norte-americano ainda levasse mais perigo com sua envergadura e precisão.

No segundo assalto, os dois voltaram agressivos, trocando golpes desde o início. No entanto, Holland foi mais preciso: ao encontrar uma brecha, aplicou um triângulo de mão - golpe que, ironicamente, é um dos recursos técnicos mais utilizados por Luque - e forçou a finalização, encerrando o combate de forma eficiente.

Resultados UFC 316

Kevin Holland finalizou Vicente Luque no segundo round;

Joshua Van nocauteou Bruno Bulldog no terceiro round;

Azamat Murzacanov nocauteou Brendson Ribeiro no primeiro round;

Waldo Cortes Acosta venceu Serghei Spivac por decisão unânime;

Andreas Gustafsson venceu Khaos Williams por decisão unânime;

Wang Cong venceu Ariane Lipski por decisão unânime;

Joosang Yoo nocauteou Jeka Saragih no primeiro round;

Quillan Salkilld venceu Yanal Ashmoz por decisão unânime;

Marquel Mederos venceu Mark Choinski por decisão unânime.

