Veiga relembra participações em Mundiais pelo Palmeiras e se vê mais preparado para disputa nos EUA

O Palmeiras se prepara para disputar a inédita Copa do Mundo de Clubes da Fifa nos próximos dias. O meio-campista Raphael Veiga é um dos atletas que viajarão com a delegação para os Estados Unidos. Um dos veteranos do elenco, o atacante de 29 anos relembrou das duas participações que teve pelo Verdão em Mundiais e se vê mais preparado em 2025.

Nas oportunidades, o Palmeiras conquistou as vagas para o torneio devido às conquistas da Libertadores de 2020 e de 2021. No primeiro ano, o Verdão acabou caindo na semifinal, enquanto na disputa seguinte foi vice-campeão para o Chelsea, com gol de Raphael Veiga na final.

"Disputei dois Mundiais, já pude fazer gols, então, de novo, fico feliz por ter vivido isso. Acho que hoje eu chego mais preparado do que nos outros, por tudo que eu passei, essa bagagem ajuda. E, como sempre fazemos, estamos dispostos a ajudar no que precisar, aqui todo mundo já viveu muita coisa no futebol, é muito experiente. Quem ainda não jogou o Mundial também vai conseguir lidar com a parte emocional, o campo. Estou ansioso para chegar lá logo, gosto desses momentos assim, então estou muito feliz e motivado com isso", disse.

Raphael Veiga é o atleta palmeirense com mais gols em finais na história, com 12 em 22 confrontos decisivos. Além do gol na final do Mundial 2022, tem mais dois na Supercopa do Brasil 2021, um na Libertadores 2021, um na Recopa Sul-Americana 2021, um na Recopa Sul-Americana 2022, um na ida e dois na volta do Paulista 2022, dois na Supercopa do Brasil 2023 e um no Paulista 2024.

A Copa do Mundo de Clubes acontece entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. A competição conta com 32 clubes divididos em oito grupos. Na primeira fase, os times se enfrentam dentro da mesma chave em jogo único. Os dois melhores avançam às oitavas. O mata-mata também é decidido em apenas uma partida.

"Na minha opinião, é um campeonato diferente do que estamos habituados. Acho que também o nível aumenta pelos times que vão estar lá. É um jogo também muito mental, você tem de estar muito bem preparado mentalmente porque qualquer espaço, qualquer detalhe que você erre, às vezes pode sair um gol. Estamos muito motivados, sabemos da capacidade do nosso time, como já provamos nos últimos anos. Faremos o nosso melhor, com certeza vamos competir muito, criar muita dificuldade também e espero sair de lá com um campeonato positivo para gente", avaliou Veiga.

O Palmeiras estreia na Copa do Mundo de Clubes no dia 15 contra o Porto (POR), às 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Depois disso, o Alviverde ainda enfrenta Al-Ahly (EGI) e Inter Mimi (EUA), nos dias 19 e 23 de junho.