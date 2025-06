Vasco planeja 'atacar' jovem argentino Javier Ruiz

A diretoria do Vasco está no mercado em busca de reforços para o segundo semestre e o futebol argentino é um dos focos. A bola da vez é o meia Javier Ruiz, de apenas 20 anos, que tem os direitos federativos ligados ao Independiente.

De acordo com informações do "Canal Vasco", o Vasco está analisando por meio de seu departamento de futebol a melhor maneira de fazer uma proposta pelo jogador, tratado como com grande potencial.

Javier Ruiz: período de empréstimo

O Independiente vê o jogador com bom potencial. Mas decidiu emprestá-lo ao Barracas Central, clube da primeira divisão do futebol argentino, para ganhar mais rodagem.

Segundo informações da mídia argentina, o Independiente não aceitaria liberar o jogador por menos de 4 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões). Mas o Vasco pode tentar uma negociação parcelada. O assunto deve evoluir nos próximos dias.