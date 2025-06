Transmissão ao vivo de Finlândia x Holanda pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Finlândia e Holanda medem forças na tarde de hoje, às 15h45 (de Brasília), no Olímpico de Helsinque, na Finlândia, pela 3ª rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O sportv (TV por assinatura) transmite o jogo.

A Holanda estreia nas Eliminatórias após encerrar sua participação na Liga das Nações. A equipe laranja fez um confronto equilibrado contra a Espanha, mas acabou eliminada nos pênaltis após um empate emocionante por 3 a 3 no tempo normal.

A Finlândia já soma dois jogos na competição. A equipe venceu na estreia e, na rodada passada, empatou em 2 a 2 com a Lituânia.

Finlândia x Holanda -- Eliminatórias da Copa do Mundo