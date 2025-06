Transmissão ao vivo de Andorra x Inglaterra pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Andorra e Inglaterra entram em campo hoje, às 13h (de Brasília), no Estádio Cornellà-el prat, em Barcelona, pela 3ª rodada do Grupo K das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? A partida será transmitida pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A Inglaterra está na liderança da chave e venceu os dois jogos que realizou. Os ingleses venceram a Letônia por 3 a 0 na rodada passada.

Andorra tem campanha exatamente oposta e perdeu as duas primeiras partidas. Na rodada passada, a seleção caiu diante da Albânia por 3 a 0.

Andorra x Inglaterra -- Eliminatórias da Copa do Mundo